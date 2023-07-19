Новини 19 липня: РФ атакувала ракетами українські порти, "умови" Путіна по "зерновій угоді"

Про атаку РФ по портах. Вночі 19 липня Росія атакувала зернові термінали в портах Одеса та Чорноморськ, внаслідок цього зазнала пошкоджень інфраструктура трейдерів.

Внаслідок російських атак на інфраструктуру на Одещині в порту Чорноморська було знищено 60 тисяч тонн зерна.

Про "зернову угоду". Усі судна, незалежно від прапора, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як залучені в військовий конфлікт.

Росія "розгляне можливість" повернення до "зернової угоди" лише у разі повного виконання її умов.

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Про запаси газу. З березня 2023 року і станом на кінець другого кварталу Україна накопичила у сховищах 1,5 млрд куб природного газу - до 10,5 млрд кубометрів, при тому, що навіть в 2022 році в серпні запаси в сховищах перевищували вже 12 млрд кубометрів.

Про фонд ЄС для підтримки армії України. Європейський Союз готує пропозицію про створення спеціального фонду для підтримки української армії на наступні чотири роки обсягом до 20 мільярдів євро.

Про бронювання від мобілізації. Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації напрацьовують механізм електронного бронювання.

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"Емменталь" з Квасів. Як на Закарпатті відроджують виробництво столітніх сирів часів Австро-Угорщини

Екоферма на Закарпатті купує молоко в селян за однією з найвищих цін в Україні та відроджує австрійську сироварню.

Компенсація за зруйноване житло: хто може взяти участь у програмі та як вона працює

Почалося тестування другого етапу програми з компенсації зруйнованого чи пошкодженого майна. Хто може подати заяву, як це зробити та як вираховуватимуть розмір компенсації?