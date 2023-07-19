Всі розділи
Укр / Рус

Росія озвучила погрозу всім суднам, які прямуватимуть в українські порти з опівночі

Середа, 19 липня 2023, 18:28 - Лія Ільченко

Усі судна, незалежно від прапора, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як залучені в військовий конфлікт.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ, яке цитують російські ЗМІ.

Міноборони РФ повідомило, що видано інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям у зв'язку з припиненням "чорноморської ініціативи".

"17 липня МЗС РФ оголосило, що припинення "зернової угоди" означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, а також згортання морського гуманітарного коридору і закриття спільного координаційного центру (СЦК) у Стамбулі", - повідомляють російські ЗМІ.

Реклама:

"З 00:00 мск 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення", - йдеться в повідомленні.

Також у Міноборони констатували, що "країни прапора таких суден вважатимуться залученими в український конфлікт на боці Києва".

Нагадаємо:

Реклама:

Росія заявила про вихід із Чорноморської ініціативи з 18 липня.

Росія порти
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
У латвійських банках заморозили 73 млн євро через санкції 19 липня 2023, 17:26
Росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна в порту Чорноморська 19 липня 2023, 16:53
Ситуація на ринках газу у світі дає привід для оптимізму, якщо не буде холодної зими - МЕА 19 липня 2023, 12:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті