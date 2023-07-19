Росія озвучила погрозу всім суднам, які прямуватимуть в українські порти з опівночі

Усі судна, незалежно від прапора, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як залучені в військовий конфлікт.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ, яке цитують російські ЗМІ.

Міноборони РФ повідомило, що видано інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям у зв'язку з припиненням "чорноморської ініціативи".

"17 липня МЗС РФ оголосило, що припинення "зернової угоди" означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, а також згортання морського гуманітарного коридору і закриття спільного координаційного центру (СЦК) у Стамбулі", - повідомляють російські ЗМІ.

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"З 00:00 мск 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення", - йдеться в повідомленні.

Також у Міноборони констатували, що "країни прапора таких суден вважатимуться залученими в український конфлікт на боці Києва".

Нагадаємо:

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Росія заявила про вихід із Чорноморської ініціативи з 18 липня.