У Мінекономіки анонсували електронний сервіс для бронювання працівників від мобілізації

Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації напрацьовують механізм електронного бронювання.

Про це під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації з представниками Мінекономіки заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко, пише "Укрінформ".

"Крок, який ми зараз робимо, з урахуванням такого великого обсягу роботи, - це будуємо разом з Мінцифри умовно "єБронювання".

Попередньо, те що ми проговорюємо з Мінцифри, це буде послуга, де підприємство буде створювати свій кабінет, заходити, вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників, автоматично з Пенсійного фонду та Податкової буде підтягуватись вся необхідна інформація. І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання", - розповів Фоменко.

Реклама:

За його словами, такий електронний документ міститиме QR-код, і його можна буде роздруковувати. Це і буде підтвердженням того, що людина заброньована.

"Думаю, що на все це піде десь три місяці, тому що це повністю буде руйнувати діючий алгоритм бронювання. І 76-ту постанову теж будемо повністю переписувати з урахуванням того, що це буде діджиталізований процес", - пояснив заступник міністра.

Він зазначив, що наразі більше 500 тисяч військовозобов'язаних вже заброньовано, і більше чотирьох тисяч підприємств визначено критично важливими без врахування тих, які визначають обласні військові адміністрації.

Реклама:

Для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема - розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і т.д.

При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) мають відповідати двом та більше критеріям.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

Економічна правда