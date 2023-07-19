ЄС може створити фонд на 20 млрд євро для підтримки армії України – Politico

Європейський Союз готує пропозицію про створення спеціального фонду для підтримки української армії на наступні чотири роки обсягом до 20 мільярдів євро.

Про це виданню Politico розповіли п’ять поінформованих дипломатів, пише "Європейська правда".

Майбутній фонд, як передбачається, буде компенсувати державам-членам витрати на закупівлю й передання Україні боєприпасів, ракет і танків, а також фінансуватиме навчання українських військовослужбовців.

Хоча через Європейський фонд миру Євросоюзу уже й так надає аналогічну допомогу Україні, вона здійснюється через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Крім того, обсяг фонду швидко вичерпується, і лиш нещодавно його довелось збільшувати.

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Нову пропозицію щодо військового фінансування країни ЄС отримали для ознайомлення в понеділок. Міністри закордонних справ ЄС розглянуть її у четвер під час зустрічі в Брюсселі.

За словами двох дипломатів, Брюссель прагне затвердити пропозицію до осені.

Вона є частиною більш широких зусиль ЄС, спрямованих на демонстрацію довгострокової підтримки України – серед іншого, запропонованих зовнішьополітичним відомством Євросоюзу "гарантій безпеки".

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Також новий фонд військової підтримки доповнить пропозицію ЄС про виділення 50 мільярдів євро на невійськову допомогу Україні в період між 2024 і 2027 роками.

Нагадаємо, ще наприкінці червня головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель пропонує планувати військову підтримку України з боку ЄС як довгостроковий проєкт, спрямований на стратегічне зміцнення її обороноздатності.

Європейська правда