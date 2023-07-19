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Путін розповів про "умови" повернення РФ до "зернової угоди"

Середа, 19 липня 2023, 20:49 - Олексій Павлиш

Росія "розгляне можливість" повернення до "зернової угоди" лише у разі повного виконання її умов.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, пишуть російські ЗМІ.

Російський диктатор стверджує, ніби РФ "виявляла чудеса витримки і толерантності, продовжуючи зернову угоду".

"При цьому жодних зобов'язань і домовленостей щодо зернової угоди ніхто виконувати не збирався, лише постійно щось вимагали від РФ. Захід зробив усе, щоб пустити зернову угоду під укіс, не пошкодували на це сил", - заявив Путін.

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Він також заявив, що "зернова угода" нібито призвела до прямих втрата для російських аграріїв у 1,2 млрд дол.

"Наша країна в змозі замістити українське зерно, як на комерційній, так і на безплатній основі. Тим паче, що у нас цього року знову очікується рекордний врожай. Продовження "зернової угоди" у тому вигляді, в якому вона існувала, втратила будь-який сенс.

Ось чому ми виступили проти подальшого її продовження. Ми не проти самої угоди як такої. І ми розглянемо можливість повернутись до неї, але за однієї умови - якщо будуть у повній мірі враховані, а головне - реалізовані - всі без винятку принципи участі РФ в угоді", - стверджує диктатор.

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Серед умов, які озвучив Путін, - виведення з-під санкцій поставок російського зерна і добрив "на світові ринки", підключення банків до SWIFT і припинення "всіх обмежень".

"Нам потрібні не якісь обіцянки чи ідеї, нам потрібне виконання цих умов", - додав Путін.

Також він серед умов назвав відновлення поставок запчастин для сільгосптехніки та "вирішення питання з фрахтом і страхуванням російських суден"

Крім цього, він заявив, що "має бути відновлена" робота аміакопроводу "Тольятті-Одеса". Також, за його словами, мають бути розблоковані "російські активи, пов'язані з сільським господарством". Путін стверджує, що ці умови зазначені в Меморандумі РФ з ООН.

"За виконання всіх цих умов ми негайно у цю угоду повернемось", - стверджує Путін.

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Нагадуємо:

Внаслідок російських атак на інфраструктуру на Одещині в порту Чорноморська було знищено 60 тисяч тонн зерна.

Вночі 19 липня Росія атакувала зернові термінали в портах Одеса та Чорноморськ, внаслідок цього зазнала пошкоджень інфраструктура трейдерів.

Раніше ми писали, що після виходу з "зернової угоди" завдання Росією ракетних ударів по іноземних суднах малоймовірне. Проте агресор може стріляти ракетами по терміналах, де будуть стояти судна, або створювати мінну небезпеку.

Економічна правда

зерно Путін Україна Росія
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