Путін розповів про "умови" повернення РФ до "зернової угоди"

Росія "розгляне можливість" повернення до "зернової угоди" лише у разі повного виконання її умов.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, пишуть російські ЗМІ.

Російський диктатор стверджує, ніби РФ "виявляла чудеса витримки і толерантності, продовжуючи зернову угоду".

"При цьому жодних зобов'язань і домовленостей щодо зернової угоди ніхто виконувати не збирався, лише постійно щось вимагали від РФ. Захід зробив усе, щоб пустити зернову угоду під укіс, не пошкодували на це сил", - заявив Путін.

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Він також заявив, що "зернова угода" нібито призвела до прямих втрата для російських аграріїв у 1,2 млрд дол.

"Наша країна в змозі замістити українське зерно, як на комерційній, так і на безплатній основі. Тим паче, що у нас цього року знову очікується рекордний врожай. Продовження "зернової угоди" у тому вигляді, в якому вона існувала, втратила будь-який сенс.

Ось чому ми виступили проти подальшого її продовження. Ми не проти самої угоди як такої. І ми розглянемо можливість повернутись до неї, але за однієї умови - якщо будуть у повній мірі враховані, а головне - реалізовані - всі без винятку принципи участі РФ в угоді", - стверджує диктатор.

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Серед умов, які озвучив Путін, - виведення з-під санкцій поставок російського зерна і добрив "на світові ринки", підключення банків до SWIFT і припинення "всіх обмежень".

"Нам потрібні не якісь обіцянки чи ідеї, нам потрібне виконання цих умов", - додав Путін.

Також він серед умов назвав відновлення поставок запчастин для сільгосптехніки та "вирішення питання з фрахтом і страхуванням російських суден"

Крім цього, він заявив, що "має бути відновлена" робота аміакопроводу "Тольятті-Одеса". Також, за його словами, мають бути розблоковані "російські активи, пов'язані з сільським господарством". Путін стверджує, що ці умови зазначені в Меморандумі РФ з ООН.

"За виконання всіх цих умов ми негайно у цю угоду повернемось", - стверджує Путін.

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Нагадуємо:

Внаслідок російських атак на інфраструктуру на Одещині в порту Чорноморська було знищено 60 тисяч тонн зерна.

Вночі 19 липня Росія атакувала зернові термінали в портах Одеса та Чорноморськ, внаслідок цього зазнала пошкоджень інфраструктура трейдерів.

Раніше ми писали, що після виходу з "зернової угоди" завдання Росією ракетних ударів по іноземних суднах малоймовірне. Проте агресор може стріляти ракетами по терміналах, де будуть стояти судна, або створювати мінну небезпеку.

Економічна правда