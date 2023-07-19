Запаси газу у сховищах України з березня зросли лише на 1,5 млрд кубометрів - МЕА

З березня 2023 року і станом на кінець другого кварталу Україна накопичила у сховищах 1,5 млрд куб природного газу - до 10,5 млрд кубометрів, при тому, що навіть в 2022 році в серпні запаси в сховищах перевищували вже 12 млрд кубометрів.

Це випливає з нового огляду про безпеку глобального ринку газу, оприлюдненого Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).

"В Україні запаси газу в сховищах газу на кінець березня 2023 року оцінювалися в 9 млрд куб. м, і зросли до 10,5 млрд кубометрів на кінець другого кварталу", - йдеться у звіті.

Зазначається, що Україна має на меті накопичити 14 млрд кубометрів газу до початку опалювального сезону 2023/24 рр.

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Нагадуємо:

Станом на серпень 2022 року, за даними Міністерства енергетики, запаси газу в українських сховищах перевищували 12 мільярдів кубометрів.

Торік сезон відбору газу в Україні стартував 7 листопада. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиліття.

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На початку жовтня 2022 року відділ корпоративних комунікацій АТ "Укртрансгаз" - дочірньої компанії "Нафтогазу"повідомляв, що Україна наближається до початку опалювального сезону із обсягами газу в підземних сховищах (ПСГ), достатніми для стабільного проходження зими.

Запаси природного газу у підземних сховищах України станом на 2 листопада 2022 року сягали 14,7 млрд куб. м.

Проте після зміни керівництва "Нафтогазу", наприкінці листопада 2022 року голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з проханням допомогти з газом для опалення.

Це було пов'язано з тим, що Україна, серед іншого, була змушена використовувати газ, а також вугілля, для вироблення електроенергії.

За минулий сезон відбору, а саме з 7 листопада 2022 року, з підземних газосховищ було відібрано 5,572 млрд кубометрів газу.

Україна у 2022 році скоротила видобуток газу на 6% - до 18,5 млрд кубометрів.

Водночас "Укрнафта" у 2023 році планує збільшити видобуток нафти на 5,8% (на 0,077 млн тонн) порівняно з минулим роком - до 1,447 млн тонн, газу - на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.

Для збільшення видобутку "Укрнафта" залучила до співпраці швейцарську Weatherford International.