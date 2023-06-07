Новини 7 червня: перші наслідки підриву Каховської ГЕС, в Україні посилюється дефіцит робочої сили

Про Каховську ГЕС. Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині було затоплено близько 10 тис га сільськогосподарських земель лише на правому березі – на окупованих територіях обсяг в декілька разів більше.

Будівництво нової гідроелектростанції після підриву росіянами Каховської ГЕС може коштувати близько 1 мільярда доларів.

Внаслідок знищення Каховської ГЕС затоплений єдиний в Україні державний осетровий завод - "Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика".

Про робочу силу. Станом на червень 2023 року реальні зарплати українців у приватному секторі фактично припинили падіння, це відбувалося на тлі посилення конкуренції за робочу силу.

Про проїзд вантажівок з України. Польські фермери блокували рух вантажівок з України через пункт пропуску "Шегині". Пізніше у ДПСУ повідомили, що рух вантажівок відновлено.

Про російську нафту. Поставки російської нафти марки Urals до ЄС південною гілкою нафтопроводу "Дружба" в червні збільшаться на 16% порівняно з травнем, оскільки нафтопереробні заводи ЄС прагнуть отримати більше нафти на тлі побоювань щодо перебоїв у транзиті через Україну.

Про авіасектор. Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького може відновити свою діяльність як гуманітарний коридор.

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