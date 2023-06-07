У Львові можливе відкриття аеропорту у межах гуманітарного коридору – ОВА

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького може відновити свою діяльність як гуманітарний коридор.

Про це заявив керівник Львівської ОВА Максим Козицький після підписання програми ЄС "Механізм "Сполучення Європи" віце-прем'єром Олександром Кубраковим та комісаром ЄС з питань транспорту Адіною Велян, пише "Укрінформ".

"Ми обговорили можливість відкриття львівського аеропорту. Це одна з важливих речей, яку ми дуже чекаємо. Ми надіємося, що так як наразі є зерновий коридор, може бути і гуманітарний, забезпечений ЄС", - додав Козицький.

Він додав, що завдяки програмі від ЄС збільшать кількість пунктів пропуску в області, а також покращать автомобільну та залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо:

Український віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков і сврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян у вівторок у Львові підписали угоду про участь України у програмі ЄС "Механізм "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF).

Угода дозволить українським підприємства подавати заявки на фінансування від ЄС для проєктів, які становлять спільний інтерес у транспортній, енергетичній та цифровій сферах і покращуватимуть сполучення України з її сусідами з ЄС.

Загальний бюджет фонду на 2021-2027 роки перевищив 33 мільярди євро, наразі там залишилось близько 21 млрд євро.

Фінансування проєктів у межах CEF передбачає, що половину вартості компенсує країна-заявниця за рахунок власних джерел чи міжнародних фінансових організацій, а 50% фінансування забезпечується програмою.

Економічна правда