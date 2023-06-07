Всі розділи
Укр / Рус

У Львові можливе відкриття аеропорту у межах гуманітарного коридору – ОВА

Середа, 7 червня 2023, 19:23 - Економічна правда

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького може відновити свою діяльність як гуманітарний коридор.

Про це заявив керівник Львівської ОВА Максим Козицький після підписання програми ЄС "Механізм "Сполучення Європи" віце-прем'єром Олександром Кубраковим та комісаром ЄС з питань транспорту Адіною Велян, пише "Укрінформ".

"Ми обговорили можливість відкриття львівського аеропорту. Це одна з важливих речей, яку ми дуже чекаємо. Ми надіємося, що так як наразі є зерновий коридор, може бути і гуманітарний, забезпечений ЄС", - додав Козицький.

Він додав, що завдяки програмі від ЄС збільшать кількість пунктів пропуску в області, а також покращать автомобільну та залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо:

Український віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков і сврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян у вівторок у Львові підписали угоду про участь України у програмі ЄС "Механізм "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF).

Угода дозволить українським підприємства подавати заявки на фінансування від ЄС для проєктів, які становлять спільний інтерес у транспортній, енергетичній та цифровій сферах і покращуватимуть сполучення України з її сусідами з ЄС.

Загальний бюджет фонду на 2021-2027 роки перевищив 33 мільярди євро, наразі там залишилось близько 21 млрд євро.

Фінансування проєктів у межах CEF передбачає, що половину вартості компенсує країна-заявниця за рахунок власних джерел чи міжнародних фінансових організацій, а 50% фінансування забезпечується програмою.

Економічна правда

Львів авіа аеропорт
Матеріали за темою
В Україні відновлюються темпи введення житла в експлуатацію 31 травня 2023, 19:15
"Нафтогаз" не будуватиме у Львові ТЕЦ на біопаливі, ідею якої запропонував ексголова 10 травня 2023, 15:01
На Львівщині стався витік газу, утворилися "гейзери" 28 квітня 2023, 13:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті