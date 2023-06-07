Польські фермери заблокували проїзд вантажівок з України на одному з пунктів пропуску

Польські фермери заблокували рух вантажівок з України через пункт пропуску "Шегині".

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі", - йдеться в повідомленні.

Пропуск легкових автомобілів та автобусів відбувається у звичайному режимі. Також безперешкодно рухаються вантажівки на в’їзд в Україну.

"Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Польщі", - додали в Держмитслужбі.

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Нагадуємо:

Польська сторона від ранку 4 травня заблокувала рух вантажного транспорту у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" через страйки польських перевізників – він забезпечує близько 40% вантажопотоку.

З понеділка, 15 травня, рух пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні розблокували.