Польські фермери заблокували проїзд вантажівок з України на одному з пунктів пропуску
Польські фермери заблокували рух вантажівок з України через пункт пропуску "Шегині".
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
"Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі", - йдеться в повідомленні.
Пропуск легкових автомобілів та автобусів відбувається у звичайному режимі. Також безперешкодно рухаються вантажівки на в’їзд в Україну.
"Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Польщі", - додали в Держмитслужбі.
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Нагадуємо:
Польська сторона від ранку 4 травня заблокувала рух вантажного транспорту у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" через страйки польських перевізників – він забезпечує близько 40% вантажопотоку.
З понеділка, 15 травня, рух пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні розблокували.