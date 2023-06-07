Будівництво нової ГЕС може обійтись у мільярд доларів - МІнекономіки

Будівництво нової гідроелектростанції після підриву росіянами Каховської ГЕС може коштувати близько 1 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Ціна будівництва нової ГЕС може коштувати близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі", - зазначила перша віцепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що лише на відновлення дамби піде щонайменше п’ять років і кумулятивний ефект гуманітарних та екологічних наслідків підриву буде лише наростати.

За попередніми підрахунками Міндовкілля та Держекоінспекції збитки водним ресурсам завдано на 2 млрд грн, ця сума лише зростатиме.

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Нагадуємо:

Уряд виділить 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів, щоб забезпечити водою міста Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської області.