РФ у червні збільшить на 16% поставки нафти до ЄС південною гілкою "Дружби" – ЗМІ

Поставки російської нафти марки Urals до ЄС південною гілкою нафтопроводу "Дружба" в червні збільшаться на 16% порівняно з травнем, оскільки нафтопереробні заводи ЄС прагнуть отримати більше нафти на тлі побоювань щодо перебоїв у транзиті через Україну.

Про це пише Reuters із посиланням на 2 джерела.

"Поставки російської трубопровідної нафти до Європи не підпадають під дію ембарго ЄС, але маршрут перетинає Україну і перебуває під постійним ризиком перебоїв", - пише агентство.

Південна гілка нафтопроводу "Дружба" постачає нафту до Угорщини, Словаччини та Чехії.

Угорська MOL, основний покупець нафти марки Urals в Угорщині та Словаччині, як очікується, закупить близько 900 тис тонн нафти Urals через "Дружбу" в червні порівняно з з 750 тис тонн в травні, повідомили Reuters джерела, знайомі з цим питанням.

"Нещодавня ескалація в Україні, пошкодження великих інфраструктурних об'єктів викликають занепокоєння... Це гарна ідея - замовити більше зараз", - сказало одне з джерел, маючи на увазі, зокрема, руйнування греблі Каховської ГЕС цього тижня.

Чеський нафтопереробний завод Unipetrol - єдиний покупець в країні, який належить польській PKN Orlen, закупить до 430 тис тонн Urals в червні в порівнянні з 400 тис тонн, придбаними в травні, кажуть джерела.

"Сира нафта продовжує безперебійно надходити до Угорщини нафтопроводом "Дружба", і ми не очікуємо затримок протягом наступних місяців", - сказав представник MOL, але відмовився коментувати щомісячні закупівлі.

PKN Orlen також заявила, що ніколи не коментує закупівлі нафти і деталі контрактів.

ЄС запровадив ембарго на закупівлю російської нафти морськими шляхами з грудня. Угорщині, Словаччині та Чехії, однак, було дозволено продовжувати імпорт російської нафти як критично важливої сировини.

Економічна правда