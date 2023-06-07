Фотографує війну в Україні з космосу. Як Maxar став одним з головних "розвідників" світу

Під час великої війни в Україні супутникові знімки стали надзвичайно важливим елементом відстеження переміщення військової техніки РФ та фіксування воєнних злочинів країни-терористки.

Чи не головний постачальник таких знімків – американська космічна компанія Maxar Technologies, яка на орбіті Землі має 90 супутників.

Компанія займається супутниковими зйомками та виробництвом супутників, але, крім цього, у неї є проєкт Maxar News Bureau, завдяки якому люди слідкують за основними подіями у світі через космос.

Це партнерська програма з провідними світовими ЗМІ, які публікують першими звіти Maxar про війну: від фото братських могил у Бучі та Маріуполі до наслідків теракту РФ в Оленівці та перших знімків після підриву Росією Каховської ГЕС.

Як народився Maxar, хто володіє цією компанією сьогодні, та як зміна бізнес-моделі зробила її одним з головних гравців на арені нацбезпеки.

Супутниковий знімок пошкоджень Каховської ГЕС Джерело: Maxar

Історія Maxar. Maxar Technologies базується у Вестмінстері (штат Колорадо, США). Компанія з такою назвою з’явилась у 2017 році, після злиття американського DigitalGlobe – комерційного постачальника супутників дистанційного зондування Землі та MDA (MacDonald, Dettwiler and Associates) – канадської компанії, яка займається георозвідкою та супутниковими системами. Хоча історія її створення тягнеться корінням в 60-ті роки. В 1957-му році в складі компанії-виробника електроніки Philco створили підрозділ Western Development Laboratories – це перший бізнес, з якого все почалось та який через десятки років перетвориться на сьогоднішній Maxar. Уже в 1961 році Philco створив перший у світі супутник з активним ретранслятором – Courier 1B. Через деякий час власником Philco стане Ford Motor, і з’явиться нова компанія Philco-Ford, яка у 1990 році стане компанією Space Systems/Loral, а пізніше – SSL. У 2012 році SSL перейшла у власність MDA, а після злиття у 2017-му – разом із MDA стає дочірньою структурою Maxar. У 2020 році Maxar вирішила продати MDA інвестфонду Northern Private Capital за 1 млрд канадських доларів (765 млн дол США).

Хроніки війни за знімками Maxar

Більшість українців уперше дізнались про Maxar наприкінці 2021-го – на початку 2022 року, коли світові медіа, використовуючи супутникові знімки компанії, попереджали про неминучий напад Росії.

Так, 20 лютого 2022 року The New York Times оприлюднила знімки від Maxar, на яких видно колони російських військ, що почали рух від білоруських полігонів до кордону з Україною. Більшість фото зроблені в районі Бєлгорода, за 40 км від кордону.

Окрім руху транспорту, супутники зафіксували також новий майданчик для посадки гелікоптерів.

Російські гелікоптери у 20 милях від українського кордону за 4 дні до війни джерело: Maxar, NYT

Але, напевно, найвідоміший і один із найтрагічніших знімків Maxar – Драматичний театр у Маріуполі з надписом "Діти" поблизу нього, який росіяни зруйнували авіабомбою.

Драмтеатр у Маріуполі джерело: Maxar

Знімки братських могил в Бучі та Маріуполі, фото авіабази РФ в Енгельсі, з якої країна-спонсор тероризму завдає ударів по Україні, наслідки підриву росіянами колонії в Оленівці, де загинули українські полонені, фото зруйнованих Бахмута й Соледара – більшість таких супутникових фото належить саме Maxar.

Cупутниковий знімок цвинтаря в Маріуполі джерело: Maxar

Супутники також знімали військові конфлікти в Афганістані та Сирії. Зокрема, вірусним стало супутникове фото у серпні 2021 року, де тисячі людей зібралися біля аеропорту в Кабулі і на злітно-посадковій смузі.

New high-res #satellite imagery (10:36 am local time, August 16) of the chaotic scene underway at #Kabul’s Hamid Karzai International Airport in #Afghanistan as thousands of people converged on the tarmac & airport runways as countries attempt to evacuate personnel from the city. pic.twitter.com/L6lhlVms54 — Maxar Technologies (@Maxar) August 16, 2021

Maxar також швидко надає знімки щодо природних катаклізмів, зокрема, першою показала із супутника наслідки землетрусу в Туреччині.

Our latest images from the #earthquake in #Turkey. Weather and cloud cover have been a factor in obtaining new imagery of the affected areas. We will be releasing new imagery as we get it. Seen here is a before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) overview of #Islahiye, Turkey. pic.twitter.com/CAvQvjb1bZ — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

Власне, саме для співпраці з медіа щодо публікації знімків компанія і створила Maxar News Bureau.

Для чого їй це? Президент Maxar Даніель Яблонський каже, що для боротьби з фейками і для збільшення прозорості.

Але вірять у це не всі. За словами гендиректора Cognitive Space Скота Хермана, першочерговою метою Maxar може бути реклама власних послуг.

"Війна в Україні та її глобальні наслідки створюють можливість для нових космічних компаній, що займаються спостереженнями, продемонструвати свої можливості. Ви не отримаєте кращої можливості, ніж ця, щоб показати, як дистанційне зондування може підтримати висвітлення подій у ЗМІ і допомогти широкій громадськості зрозуміти кризу, подібну до української", – впевнений він.

Тезу Хермана про рекламу частково підтверджує й те, що компанія погоджується надавати деяким ЗМІ супутникові знімки безкоштовно. І це, схоже дає результат: у 2022 році акції компанії зросли на 35%, тоді як прибуток від знімків Землі – лише на 10%.

Що робить Maxar і де заробляє найбільше

Maxar співпрацює з інноваційними компаніями та урядами понад 50 країн світу для моніторингу глобальних змін, забезпечення широкосмугового зв'язку та розробки космічних операцій. Компанія також проєктує і виготовляє супутники й компоненти космічних апаратів для зв’язку: зараз на орбіті Землі 90 її супутників.

Проте головне, чим дуже пишаються в Maxar – це співпраця з космічними та оборонними відомствами США. Компанія забезпечує 90% основної геопросторової розвідки, яка використовується урядом США для нацбезпеки.

В архіві компанії 125 петабайтів (128 тис терабайт) супутникових знімків, які, зокрема, використовують для створення цифрових карт. В Maxar переконують – щомісяця з їхніми технологіями взаємодіють 3,8 мільярда людей.

Компанія також має супутниковий завод у Пало-Альто, штат Каліфорнія, який за останні три десятиліття випустив понад 100 великих геостаціонарних супутників зв'язку. Але у 2022 році Maxar зіткнувся з падінням кількості замовлень.

Розробка супутників – один із пріоритетів Maxar Фото: SpaceNews

За словами керівника відділу виробництва супутників Кріса Джонсона, щоб компенсувати спад продажів комерційних супутників Maxar все більше працює на арені національної безпеки.

Так, у серпні 2022 року Maxar став субпідрядником L3Harris Technologies (військово-промислова компанія, що працює в галузі електроніки та інформаційних технологій), яка виграла контракт на 700 млн дол від Агентства космічних досліджень США на виробництво 14 супутників для їх запуску у 2025 році.

За словами Джонсона, ринок геостаціонарних супутників "все ще важливий, але вже не такий великий, як раніше".

SpaceNews зазначає, що через спад попиту на комерційні геопросторові супутники Maxar кілька років тому розглядала можливість продажу або навіть закриття цієї частини бізнесу, але реструктуризувала його, зробивши акцент на менших супутниках та контрактах з державними структурами.

Протягом десятиліть компанія працювала майже виключно з недержавними замовниками. Проте в останні роки виграла кілька космічних контрактів від NASA та Пентагону, закінчивши 2022 рік з прибутком у 2 млрд дол.

На початку 2023 року Maxar підписала п'ятирічний контракт з американським Нацагентством геопросторової розвідки (NGA) на майже 200 млн дол на постачання супутникових знімків союзникам США.

"Цей контракт є ініціативою NGA з надання комерційних супутникових знімків країнам-партнерам. Агентство не розголошує, які саме країни отримують підтримку за цим контрактом. Проте з моменту вторгнення Росії в Україну NGA відіграє центральну роль у координації геопросторової розвідки для України та багатьох інших країн-союзників", – пише SpaceNews.

За згаданим контрактом Maxar постачатиме електрооптичну апаратуру високої роздільної здатності, радари і прилади для обробки 3D-даних. Як зазначають в компанії, союзники США матимуть доступ до супутникових зображень високої роздільної здатності, а на вимогу – й аналітики.

Вони також отримають вдосконалені 3D-карти з ефектом занурення, які поєднують супутникові знімки з відео для відтворення реальних об'єктів.

Крім цього, підрозділ оборонних інновацій США обрав Maxar для виробництва роботизованих маніпуляторів для обслуговування на орбіті – компанія отримала контракт на майже 10 млн дол на виробництво двох таких маніпуляторів.

Візуалізація роботизова них маніпуляторів компанії Maxar Фото: SpaceNews

Компанія вже виготовила шість роботизованих маніпуляторів для марсоходів і посадочних модулів NASA.

Але головний контракт Maxar за останні роки – це угода з Національним розвідувальним управлінням США на 3,2 млрд дол на постачання супутникових зображень для уряду США протягом наступних 10 років.

При цьому компанія не забуває про розширення горизонтів та інвестиції – наприкінці 2022 року Maxar оголосила про придбання стартапу Wovenware, який працює зі штучним інтелектом та програмним забезпеченням.

"Wovenware була придбана за її досвід у сфері 3D-геопросторових технологій і машинного навчання Ми залучаємо їхніх 150 інженерів і розробників програмного забезпечення до нашої команди Maxar", – пояснював раніше ціль покупки Яблонський.

Перед цим, у 2020-му, компанія за 140 млн дол придбала Vricon – ще одного постачальника програмного забезпечення для геопросторової розвідки, додавши таким чином до свого портфоліо 3D-технологію. Vricon тоді уже мав контракт з армією США на надання 3D геопросторових даних, а Maxar у 2023 році уже як його новий власник домовився про продовження угоди.

За контрактом, у рамках проєкту One World Terrain Maxar розробляє 3D-модель Землі, яка використовується для розробки високоточних тренувальних майданчиків для армії США і карт для навігації транспортних засобів.

Заплановано, що проєкт матиме три етапи вартістю 95 млн дол: спочатку Maxar зосередився на підвищенні точності 3D-даних місцевості і вдосконаленні процесів автоматизації, а тепер – працює над удосконаленням прототипу армійської системи і оцінюватиме використання даних, зібраних за допомогою малих безпілотників. А на третьому етапі проєкту скоцентрується на головному: щоб геопросторові зображення Землі були абсолютно точними.

"Розвиток One World Terrain показує, як 3D-модель та інформаційні послуги стають важливими інструментами планування і прийняття рішень не лише для армії США, а й для широкого кола військових, цивільних і комерційних установ", – заявив виконавчий віце-президент Maxar і генеральний менеджер з питань розвідки Землі Тоні Фрейзер.

З біржі – у приватні руки. Хто володіє Maxar?

Чи не головна подія для Maxar останніх місяців – втрата статусу публічної компанії. Інвестфонд Advent International та міноритарний інвестор British Columbia Investment Management Corporation викупили її за 6,4 млрд дол.

Уперше про плани щодо угоди стало відомо наприкінці 2022 року, а на початку травня 2023-го про її закриття оголосили офіційно.

Фактично, сам супутниковий оператор Maxar Technologies обійшовся Advent International у 4 млрд дол, а сума угоди сягнула 6,4 млрд дол з урахуванням боргу Maxar, який покриє новий власник.

Advent раніше взяла на себе зобов'язання надати 3,1 млрд дол акціонерного фінансування для цієї угоди, а British Columbia Investment Management виділила 1 млрд дол.

Інвестфонд запропонував 53 дол за одну акцію Maxar, що становить майже 129% до останньої ціни на закритті торгів перед оголошенням про угоду. Після закриття операції Maxar залишається компанією, "що контролюється, належить та управляється США".

У травні Maxar оголосила, що її акції більше не котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Для чого це було потрібно компанії? Як пояснює Reuters, "cупутники можуть літати вище в приватних руках": ціни на акції гостро реагують на нестабільні доходи, а коли бізнес-модель компанії вимагає значних попередніх інвестицій перебування на біржі може бути болючим.

"Велика премія у 129% свідчить про те, що вони вважають, що компанія може злетіти ще вище", – зазначає агентство.

Ціна придбання приблизно відповідає тому рівню, на якому акції компанії торгувалися близько п'яти років тому. Зниження попиту на великі проєкти і втрата одного з основних супутників для зйомки, сильно вдарили по Maxar.

Обмеженість капіталу ускладнила інвестування у зростаючий бізнес з надання супутникових зображень. За даними Refinitiv, з 2018 року акції компанії подешевшали удвічі, тому перехід у приватні руки – логічний хід, резюмує Reuters.

Судовий процес з Україною

Компанія MacDonald, Dettwiler and Associates, яка була частиною Maxar, потрапила у скандал через невдалий запуск українського супутника "Либідь" – вона мала побудувати його і запустити на орбіту, і за умовами договору, передати Україні. Проте цього не сталось.

Довідка: У 2007 році Кабінет міністрів схвалив постанову про створення першого українського геостаціонарного телекомунікаційного супутника "Либідь". У 2009 році ДП "Укркосмос" під гарантії уряду отримав від Канадського експортного агентства кредит на 292 млн дол для створення супутника. Як виявили слідчі НАБУ, значну частину цих коштів вкрали посадовці "Укркосмос", а напівготовий супутник "Либідь" з 2014 року лежить на російському підприємстві "Інформаційні супутникові системи" в Красноярську. В кінці 2019 року Кабмін завершив виплачувати з бюджету Канадському експортному агентству кредит, який в еквіваленті перевищив 6 млрд грн.

У червні 2020-го тодішній очільник Держкосмосу Володимир Усов розповідав ЕП, що Лондонський арбітраж вирішив відмовити "Укркосмосу" в поверненні коштів, які були витрачені на створення першого українського супутника: виник форс-мажор (військова агресія Росії проти України), тому, за версією суду, в канадської компанії було право розірвати договір.

У квітні 2022 року тодішній керівник Держкосмосу Володимир Тафтай заявив, що міжнародні суди ще тривають. "Я впевнений, що ми або повернемо цей проєкт або стягнемо кошти з нашого постачальника", – наголосив тоді Тафтай.