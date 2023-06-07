На правобережній Херсонщині затопило близько 10 тисяч гектарів полів через підрив ГЕС

Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині було затоплено близько 10 тис га сільськогосподарських земель лише на правому березі – на окупованих територіях обсяг в декілька разів більше.

Про таку попередню оцінку повідомила пресслужба Міністерства агрополітики

Через розлив води сталося затоплення орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі Херсонщини. На лівому березі – в декілька разів більше, але ці території наразі окуповані.

Крім того, катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. Зазначається, що у 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис га.

Цьогоріч на правому березі Дніпра працювали лише 13 зрошувальних систем. Тепер без джерела води залишилися 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.

Як зазначив засновник Агроцентру КШЕ та віцепрезидент з економічної освіти КШЕ Олег Нів’євський, загалом в Україні було до 500 тис га під поливом. "Тому фактично і орієнтовно через підрив без зрошення залишились близько 200 тис га", – пише він та зазначає, що ця цифра враховує окуповані території.

Карта основних зрошувальних систем Інститут водних проблем та меліорації НААН, опублікував Олег Нів’євський

Нів’євський уточнив, що мережа Інгулецької зрошувальної системи не працювала останній рік, а Південнокримського каналу припинила роботу ще раніше.

У Мінагро кажуть, що це призведе до того, що поля на півдні України наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Також без Каховського водосховища постраждають джерела питного водопостачання для населених пунктів.

Критичними є наслідки для рибного господарства. Вже фіксується загибель риб, як молоді так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках. Винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине.

Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. В свою чергу і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.

Збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд. грн.

Такі наслідки спустошення вод будуть прослідковуватись протягом кількох років навіть у разі заповненні ложа Каховського водосховища найближчим часом, зазначили у відомстві.





