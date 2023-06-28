Новини 28 червня: новий керівник УОП, скандальні результати конкурсу на голову АРМА

Про УОП. Кабінет Міністрів призначив нового керівника АТ "Українська оборонна промисловість" - ним став 31-річний Герман Сметанін.

Про АРМА. Конкурс з відбору Голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) виграла ексзаступниця голови Чернігівської ОДА Олена Дума, проте цей вибір вже викликав різко негативну реакцію в експертної спільноти.

Про VS Energy. Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про стягнення активів власників VS Energy - російських олігархів Бабакова, Гінера та Воєводіна - в дохід держави. Група, зокрема, володіє корпоративними правами в 8 українських обленерго.

Про податкову і митницю. Президент Володимир Зеленський обіцяє радикальну реформу податкової служби та митниці, зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків.

Про кредити на "зелену" енергетику. Криза "зеленої" енергетики призводить до втрат для банків - частка непрацюючих кредитів галузі на початок травня зросла до 51% порівняно із менш ніж 3% до вторгнення.

Ексклюзиви ЕП

"Людей, яких мотивують тільки гроші, чекає розчарування". Співвласник ІТ-школи про навчання, зарплати і працевлаштування на ринку

На що можуть розраховувати студенти ІТ-курсів, скільки коштує навчання і що втрачають ті, хто обрав роботу в цій начебто перспективній сфері?

Не Чорнобиль і не Фукусіма. Чи готова Росія до теракту на Запорізькій АЕС і що про це треба знати

Що змінилося на ЗАЕС за останній місяць, чи можуть росіяни підірвати реактор, які аргументи наводять США і чому владі та населенню треба бути готовими до найгірших сценаріїв.