Половина кредитів на "зелену" енергетику стали непрацюючими – НБУ

ФОТО СТАНІСЛАВА ІГНАТЬЄВА

Криза "зеленої" енергетики призводить до втрат для банків - частка непрацюючих кредитів галузі на початок травня зросла до 51% порівняно із менш ніж 3% до вторгнення.

Про це йдеться в Звіті про фінансову стабільність за червень 2023 року, оприлюдненому НБУ.

"Українські банки, передусім державні, активно кредитували "зелену" енергетику.

У валовому кредитному портфелі частка кредитів "зеленої" енергетики становить майже 4%. Цей показник значно вищий для державних банків,яким належить понад три чверті кредитів галузі. У окремих банках частка портфеля досягає 13%.

Галузь не встигла оговтатися від кризи недофінансування, як шок війни спричинив стрімке зростання частки непрацюючих кредитів", - йдеться у Звіті.

У Нацбанку зазначають, що проблеми "зеленої" генерації тривають роками, а війна їх поглибила.

Так, криза на ринку почалась кілька років тому. Обсяги виробництва з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) зростали, а надходжень від продажу електроенергії не було достатньо для сплати генерації за високим "зеленим" тарифом, додали в регуляторі.

"Зміна правил роботи сектору, якою передбачено продаж електроенергії за "зеленим" тарифом через ДП "Гарантований покупець" не вирішила проблеми. Заборгованість зростала, що призвело до віхи нових домовленостей між державою

та виробниками ВДЕ. Передбачалося збереження дещо зниженого "зеленого" тарифу та поступове погашення боргів.

З березня 2022 року через брак коштів Міненерго обмежило виплати за електроенергію виробникам ВДЕ. Обмеження становили від 15% до 60% "зеленого" тарифу залежно від виду генерації. Цей рівень визначався потребою для покриття операційних витрат. Вже з червня 2022 року передбачався перерахунок виробникам усіх коштів, що ГарПок отримав від продажу електроенергії - це підвищило надходження виробників", - нагадали в НБУ.

Зараз же виробники в середньому отримують близько половини від "зеленого" тарифу, накопичений борг за куплену електроенергію становить 18.6 млрд грн на початок травня 2023 року, підкреслили в Нацбанку.

Так, приблизно 20% об’єктів сонячної енергетики та приблизно 80% об’єктів генерації з вітру зазнали руйнувань, знищено або окуповано.

"Їх відновлення проблематичне: власні ресурси компаній обмежені, кредитування майже зупинилося. Внаслідок перебоїв в електропостачанні запроваджена раніше балансуюча модель призводила до непропорційно великих штрафів за небаланси для виробників.

Для вирішення ситуації виробники звернулися до суду", - додали в НБУ.

Нацбанк також наголошує, що через недоотримання доходів, пошкодження та втрату потужностей низка компаній не здатна обслуговувати свої борги.

Так, частка непрацюючих кредитів галузі на початок травня зросла до 51% порівняно із менш ніж 3% до вторгнення.

"Під час війни неповних надходжень за "зеленим" тарифом та накопичених фінансових ресурсів окремим виробникам ВДЕ вистачало на обслуговування процентів.

Крім того, банки переважно контролюють рахунки компаній, тож забезпечували першочерговість сплати боргу за наявності надходжень. Водночас рівень виплат за "зеленим" тарифом залишається низьким, а перспективи сектору непевними", - йдеться у Звіті.

У НБУ резюмують, що відсутність запасу міцності може призвести до нової хвилі дефолтів після виходу компаній із режиму тимчасових послаблень сплати за боргами.

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Економічна правда