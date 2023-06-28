Не Чорнобиль і не Фукусіма. Чи готова Росія до теракту на Запорізькій АЕС і що про це треба знати

Ситуація навколо окупованої росіянами Запорізької АЕС загострюється щодня. Українська розвідка повідомляє, що план підриву станції повністю розроблений та вже затверджений, і ядерна загроза ніколи не була такою великою, як зараз.

Кризовий штаб моделює можливі сценарії розвитку подій, проводяться навчання екстрених служб, населення отримує інструкції на випадок теракту.

Разом з тим думки профільних експертів та представників галузі розділись: одні вважають, що аварія майже неминуча та вже зараз варто готуватись до найгіршого. Інші кажуть, що навіть для відверто терористичного режиму Росії підрив ядерного об’єкта – це занадто.

Ситуацію трохи заспокоїла заява представника Білого дому про те, що США не бачать ознак готовності росіян підірвати Запорізьку АЕС і не вважають загрозу "неминучою". Попри це напруга в суспільстві зростає.

Чого добиваються окупанти

Ситуація на Запорізькій АЕС була і залишається стабільно напруженою ще з 4 березня 2022 року – дати початку її окупації росіянами. Ще у серпні минулого року російські військові відкрито заявляли про мінування всіх важливих об’єктів найбільшої атомної станції Європи та погрожували їх підірвати.

"Тут буде або російська земля, або випалена пустеля. Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об'єкти. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його", – говорив своїм підлеглим російський генерал Валерій Васильєв, який командував розташованим на ЗАЕС гарнізоном.

Попри відверто терористичні погрози, на щастя, досі росіяни не наважувались на реалізацію заявлених генералом кроків. Однак загроза підриву існувала і зберігається донині.

Масла у вогонь підлили останні заяви президента Володимира Зеленського та керівника ГУР Кирила Буданова про підготовку теракту та затвердження плану підриву Запорізької АЕС. Однак, за словами співрозмовників ЕП у владі, це не означає, що найгірший сценарій обов’язково реалізується.

"Насправді влада все комунікує доволі коректно, просто у нас всі люблять додумувати. Якщо вчитатись, то вони кажуть про мінування об’єктів. Так, цілком можливо, але ніхто не каже про можливе повторення Чорнобиля чи Фукусіми, як про це пишуть окремі медіа", – пояснює один з депутатів "Слуга народу".

Існує велика кількість аргументів "проти" такого розвитку подій, один з яких – заява представника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі про те, що "США не бачать ознак того, що Росія готова підірвати ЗАЕС". Про решту аргументів трохи нижче.

Для чого росіянам піднімати тему можливого підриву ЗАЕС? "Вони підвищують ставки, намагаючись зупинити контрнаступ ЗСУ. Таким відвертим терористичним шантажем вони хочуть посадити Україну за стіл переговорів та примусити до миру на умовах Кремля", – пояснює співрозмовник ЕП в Міненерго.

Cергій Кірієнко – головний ідеолог ядерного шантажу. getty images

Те саме вони робили минулого опалювального сезону, обстрілюючи цивільні об’єкти енергетичної інфраструктури. Однак своєї мети так і не досягли.

Цікаво, що ідеологом та координатором знищення української енергосистеми та ядерного шантажу, за даними ЕП, виступає одна й та ж сама людина – заступник голови адміністрації президента Російської Федерації та колишній керівник "Росатому" Сергій Кірієнко.

Як на ядерний тероризм росіян може вплинути світ

Сьогодні єдиним дієвим способом тиску на Росію в питанні деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС лишаються жорсткі економічні санкції. Україна вже давно заявляє, що обмеження для російського цивільного ядерного сектору повинні стати частиною глобального санкційного пакета.

Однак зробити це виявилося набагато складніше, ніж здається. Деякі західні країни не готові йти на радикальні кроки. Причина – їхня залежність від "Росатома", що дозволяє йому зривати постачання та шантажувати світ.

І поки Захід боїться вводити санкції проти "Росатома", російська корпорація продовжує реалізацію десятків міжнародних проєктів.

Так, ця компанія надає всі види послуг у ядерній енергетиці від будівництва АЕС та постачання палива до навчання персоналу та вивезення відходів.

"Росатом" має 73 чинних проєкти у 29 країнах загальною вартістю майже в 140 млрд дол та контролює 46% світових потужностей зі збагачення урану.

Реактори, які працюють на ядерному паливі цієї корпорації, виробляють 37% електрики у Болгарії та 42% – в Угорщині. Залежними від постачання російського ядерного палива лишаються Болгарія, Чехія, Фінляндія, Іспанія та Швеція.

Рівень цинічності ставлення світу до подій в Україні, і зокрема на Запорізькій АЕС, добре демонструє рішення Європейського Союзу дозволити "Росатому" продовжити добудову угорської АЕС "Пакш".

І поки це ставлення не зміниться, а передумов для запровадження жорстких санкцій проти ядерного сектору Росії немає, розраховувати Україна повинна лише на себе. І готуватися треба до найгіршого.

Які можливі сценарії та наслідки

Коли обговорюється можлива аварія на атомній станції, то зазвичай згадують про дві трагедії, які відбулись в Україні та Японії – катастрофи на Чорнобильській АЕС та в Фукусімі.

За словами представників атомної галузі, з якими поспілкувалась ЕП, на Запорізькій АЕС малоймовірне повторення, що Чорнобильського сценарію 1986 року, що аварії на Фукусімі у 2012-му.

Головна відмінність в тому, що усі шість енергоблоків на Запорізькій АЕС не працюють на вироблення електроенергії. При цьому п’ять з них перебувають в стані холодного зупину та лише один – в гарячому. Саме останній потенційно й несе найбільшу загрозу.

У випадку аварії наслідки можуть бути різні, але повторення Чорнобиля точно не буде, запевняють експерти. getty images

Розуміючи це, український регулятор ще 2,5 тижні тому дав розпорядився перевести останній блок в стан холодного зупину, утім окупанти цю команду не виконали. Вочевидь, щоб мати змогу і надалі шантажувати світ ядерною катастрофою.

"П’ятий блок можна швидко вивести на мінімально контрольовану потужність, потенційна небезпека зростає в рази. Можливі наслідки треба моделювати. Якщо ж усі шість блоків перебувають в холодному зупині, то зона евакуації в разі аварії – 20 кілометрів навколо ЗАЕС", – пояснює експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна.

При цьому вона не вірить в сценарій, за яким росіяни спробують підірвати ядерний реактор.

"Можуть здійснити інші технічні заходи, щоб спровокувати важку аварію з розплавленням активної зони. Зокрема, щось зробити з водопостачанням: пошкодити ставок-охолоджувач, бризкальні басейни, трубопроводи чи паропроводи. Варіантів багато", – додає експертка.

При цьому експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснює, що сценарій із розплавленням активної зони реактора можливий лише за умови, що не спрацює система аварійного захисту. А такий розвиток подій він називає малоймовірним.

За його словами, після трагедії в Японії на всіх АЕС був застосований так званий "фукусімський" пакет покращень. На станціях запроваджені технологічні рішення, які виключають можливість вибуху реактора навіть за умови втрати електропостачання, охолоджувачів, землетрусу чи падіння на станцію літака.

Як наголошує колишній головний інженер ЧАЕС Микола Штейнберг, у випадку аварії наслідки можуть бути різні, але повторення Чорнобиля точно не буде.

"Підірвати реактор не так просто. Для цього треба сотні тонн вибухівки. І це теоретично може статися не тільки в реакторному відділенні, а й на спецустановці з очищення ядерних відходів. Але якщо хтось захоче щось підірвати, вони спочатку задумаються про своє життя, тому навряд чи вони це будуть робити", – каже Штейнберг.

Такої ж думки дотримується Рябцев. "По-перше, ми чули заяву представника США і я схильний йому довіряти. По-друге, на станції досі лишається місія МАГАТЕ, що якнайкраще свідчить про те, що, принаймні, поки загроза не є настільки серйозною. Якби ситуація дійсно була небезпечною, то вони б перші звідти побігли як будь-які інші представники міжнародних організацій. Згадайте, що відбувалось перед вторгненням", – вважає експерт.

15 червня 2023 року Рафаель Гроссі проводив прес-конференцію під час візиту на Запорізьку атомну електростанцію і про нові ризики не було ані слова. getty images

"Ризики є, але прошу українців з холодною головою розуміти, що зараз вони не дуже великі з точки зору наслідків, можлива евакуація найближчих міст, це в першу чергу Енергодара та Нікополя. І дуже низька вірогідність, що буде щось більш тяжке", – каже професор інституту радіоекології Університету Фукусіма Марк Железняк, який брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

А Кошарна наголошує, що треба готуватись до найгіршого сценарію, навіть якщо він не станеться.

"Населення і державні органи повинні готуватися до найгіршого сценарію – до можливої ліквідації радіаційних наслідків після техногенної аварії, яку влаштує Росія на ЗАЕС. Підрив Каховської ГЕС показав, що ми до цього готові не були", – каже Кошарна.

Екстрені та спеціальні служби Запоріжжя відпрацьовують взаємодію під час різних видів загроз, 7 червня 2023 року getty images

За словами Штейнберга, існує десятки різних сценаріїв можливого розвитку подій, а тому коли немає прив’язки до конкретної загрози, об’єкту та кількості вибухівки, моделювати наслідки – це "ворожіння на кавовій гущі".

Старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк наголошує, що у разі теракту на ЗАЕС в залежності ситуації алгоритм дій може бути різним. Саме цим і пояснюється велика кількість порад про те, що робити у випадку катастрофи.

Тому її порада – читати офіційні джерела та виконувати розпорядження влади. Напередодні Міністерство охорони здоров'я дало поради українцям, що робити в разі радіаційної аварії. Свою інструкцію опублікувала і Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Які наслідки для енергетики

Якщо щодо можливості теракту з подальшим викидом радіоактивних речовин ще тривають дискусії, в яких окремі експерти не вірять в реалізацію найгіршого сценарію, то щодо суто енергетичної частини питання в них сумніву немає.

Перед росіянами стоїть чітке завдання – після втечі з Запорізької АЕС зробити станцію непридатною для використання.

"Немає сумнівів, що коли вони будуть звідти тікати, а ймовірність цього дуже велика, то підірвуть все енергетичне обладнання, необхідне для передавання генерованої на ЗАЕС електроенергії", – вважає співрозмовник ЕП в уряді.

Ціль росіян – це непрацююча Запорізька АЕС на багато місяців або років, а в ідеальному для них сценарії – повністю непридатна для використання.

"Тому багато що залежить від того, як швидко ЗСУ туди зайдуть і не дозволять окупантам планомірно та систематично підривати один за одним кожен трансформатор та інше допоміжне обладнання", – підсумував представник Кабміну.