"Головна санкційна битва": Мін’юст почав стягнення активів Бабакова, Гінера та Воєводіна

Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про стягнення активів власників VS Energy - російських олігархів Бабакова, Гінера та Воєводіна - в дохід держави. Група, зокрема, володіє корпоративними правами в 8 українських обленерго.

Про це повідомила директорка Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

Чиновниця назвала справу "головною санкційною битвою".

"Сьогодні Міністерство юстиції України подало до Вищий антикорупційний суд позов про застосування санкції у виді стягнення активів до бабакова о.м., гінера є.л., воєводіна м.в. та інших осіб, які є пов’язаними із зазначеною трійкою та по суті виконують роль номіналів", – написала вона.

Росіяни в Україні володіють корпоративними правами:

8 обленерго;

6 готелів (мережа Premier Hotels & Resorts) ;

2 металургійних заводів (зокрема, "Дніпроспецсталь" у Запоріжжі) ;

2 ТЦ у Києві ( "Метроград" та "Метрополіс") ;

ще 31 юридичних осіб;

коштами в розмірі близько 2,5 млн дол.

Нагадуємо:

Непублічними бенефіціарами групи VS Energy є російський бізнесмен Міхаїл Воєводін, відомий за прізвиськом в кримінальних колах як Міша "Лужнецький", експрезидент ФК "ЦСКА" Євгєній Гінер разом із заступником голови Держдуми РФ Александром Бабаковим.

У травні 2022 року група заявила, що Гінер, Воєводін та Бабаков з 2014 року не мають стосунку до українських обленерго, а їх бенефіціарами є Марина Ярославська, Олег Сізерман (Німеччина), Валтс Вігантс, Віліс Дамбінс та Артурс Альтбергс (Латвія).

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 травня, підписав укази про запровадження санкцій щодо юридичних та фізичних осіб, серед яких компанія VS Energy International NV.

Усі перераховані вище номінальні власники VS Energy були включені до нового санкційного списку.

Проти родичів Гінера та Бабакова: Вадим Гінер, Ольга Бабакова-Ле Брен та Ірина Бабакова також запровадили санкції.

Економічна правда