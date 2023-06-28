У Мінстратегпромі підтвердили призначення нового керівника УОП Сметаніна

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Кабінет Міністрів призначив нового керівника АТ "Українська оборонна промисловість" - ним став 31-річний Герман Сметанін.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Рішенням Кабінету Міністрів України призначено нового керівника акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" на термін до формування наглядової ради та проведення конкурсу на дану посаду. Розпорядження набирає чинності з 28 червня 2023 року", – йдеться в повідомленні.

Призначений на посаду Герман Сметанін має 9-річний досвід роботи у сфері оборонно-промислового комплексу. Як зазначили в Мінстратегпромі, головним фокусом його роботи стане кратне збільшення виробництва зброї та військової техніки.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін наголосив, що зміна керівництва найбільшого державного підприємства у галузі ОПК є одним із перших суттєвих кроків до реформування концерну.

Перед новим керівником поставили три задачі:

наростити потужність виробництва української зброї та боєприпасів;

побудувати ефективну антикорупційну інфраструктуру;

по-справжньому реформувати "Укроборонпром".

"Це важливі кроки для втілення "залізних змін" у сфері вітчизняного оборонного виробництва. Разом нам вдасться посилити ОПК, суттєво наростити обсяги та темпи виробництва і, як результат, зробити його локомотивом відновлення економіки країни", – додав Камишін.

АТ "Українська оборонна промисловість" на чолі зі Сметаніним приймає на баланс та у штат усе, що мав держконцерн "Укроборонпром".

Нагадуємо:

Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому" згідно з поданою заявою.

Як ми писали раніше, Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна. За даними джерел ЕП, у суботу, 24 червня, Кабмін затвердив його на посаді нового керівника УОП. Це рішення мало набути чинності 28 червня.

Читайте детальніше: "Коні на переправі. Чому під час війни змінюють керівництво Укроборонпрому".

Економічна правда