Новини 12 червня: УЗ запустила продаж квитків в жіночі купе, податкові пільги поки не чіпатимуть
Про "Укрзалізницю". АТ "Укрзалізниця" запустила проєкт послуги жіночих купе в деяких поїздах дальнього сполучення.
Про податкові пільги. Законопроєкт № 8401 щодо скасування з 1 липня податкових пільг для бізнесу ймовірно не ухвалюватимуть у другому читанні, а відтак, пільги для бізнесу будуть збережені ще певний час.
Про Каховську ГЕС. Внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС поблизу Нікополя просіла ділянка залізничного полотна.
В "Укргідроенерго" заявили, що у найближчій перспективі потерпати від проблем з водопостачанням через руйнування Каховської ГЕС і розливу водосховища будуть 4 області, а до Криму вода не надходитиме щонайменше рік.
Про гральний бізнес. Після початку розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) гральний бізнес сплатив за п’ять місяців цього року в чотири рази більше податків ніж за весь минулий рік.
Про "Укроборонпром". Реформа держконцерну "Укроборонпром", що полягає в його перетворенні на акціонерне товариство, лишається заблокованою - перед її затвердженням на засіданні уряду зникли ключові пункти, які довзволяли зареєструвати нову оборонну компанію.
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