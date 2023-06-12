Податкові пільги, які планували скасувати з 1 липня, ймовірно не чіпатимуть

Законопроєкт № 8401 щодо скасування з 1 липня податкових пільг для бізнесу ймовірно не ухвалюватимуть у другому читанні, а відтак, пільги для бізнесу будуть збережені ще певний час.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

"Скасування "єдиного податку 2%", скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи, відновлення проведення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО - усього цього з 1 липня не буде", - зазначив він.

При цьому, Желєзняк уточнив, що нової дати, коли пільги будуть скасовані, наразі не визначено.

"Але точно вже не 1 липня", - додав він.

Станом на червень 2023 року правом на використання податкових пільг користуються понад 340 тисяч. Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот з посиланням на інформацію Державної податкової служби.

"Опендатабот перевірив та виявив, що 340 тисяч бізнесів все ще використовують пільгове оподаткування", - йдеться в повідомленні.

На пільговому оподаткуванні залишаються також дві компанії з топ-100 бізнесів, які мають найбільший обіг за результатами 2022 року. Це ТОВ "ФОРА" та ТОВ "ВИГІДНА ПОКУПКА" (мультимаркет "Аврора").

Нагадуємо:

Законопроєкт №8401 передбачає, що з 1 липня 2023 року особи, які перейшли на сплату ЄП за ставкою 2%, втрачають право на використання податкових пільг і вважатимуться такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.



Одна з причин, чому влада хоче скасувати пільги, - вимога міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, у межах співпраці з фондом Україна взяла на себе зобов'язання не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

Водночас принцип стабільності податкового законодавства об’єктивно унеможливлює належне запровадження з 1 липня 2023 року пропонованих законопроєктом змін. Вимоги стабільності прості та зрозумілі:

не змінювати елементи податку пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду;



не змінювати податки, їх ставки, а також податкові пільги протягом бюджетного року.

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