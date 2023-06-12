Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

В "Укргідроенерго" заявили, що у найближчій перспективі потерпати від проблем з водопостачанням через руйнування Каховської ГЕС і розливу водосховища будуть 4 області, а до Криму вода не надходитиме щонайменше рік.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив гендиректор компанії Ігор Сирота.

"До Криму водопостачання не відбувається, тому що вже в Каховському сховищі набагато нижчий рівень води, ніж потрібен для того, щоб йти по Кримському каналу. Тому, скоріш за все, мінімум, рік вода до Криму не буде поступати.

При умові нашої деокупації, ми теж не зможемо їх забезпечити на перших порах водою. Потерпати буде від проблеми водопостачання Дніпропетровська область, Запорізька, Херсонська і Миколаївська. Приблизно ми розуміємо, що це чотири області, які будуть потерпати від водопостачання. Тому що ми знаємо, що нижче 12,70 метрів (це ми називали так званою "мертвою зоною") вже забори не працюють",- розповів Сирота.

За його словами, зараз розглядаються альтернативні рішення щодо забезпечення населення передусім питною водою.

"На сьогодні ще немає проблем. Наскільки нам відомо, що Кривій Ріг має запаси на 1,5-2 місяці. Нікополь і решта міст, які потерпають від підтоплення, то там довозиться вода. Було доручення прем’єра швидко збільшити свердловини в Херсонській, Миколаївській і в Дніпровській областях.

У першу чергу це біля лікарень, щоб забезпечити людей питною водою. Де це неможливо, то буде проводиться довіз питної води. А потім будуть працювати, щоб була технічна вода", - додав він.

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Економічна правда