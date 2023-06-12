Гральний бізнес сплатив податків на 2,2 мільярда: як зросли надходження після викриття схем

Після початку розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) гральний бізнес сплатив за п’ять місяців цього року в чотири рази більше податків ніж за весь минулий рік.

Це випливає з інформації, оприлюдненої на сайті БЕБ.

Так, сплата податкових платежів станом на 1 червня 2023 року склала понад 2,2 млрд грн. Для порівняння – за весь 2022 рік ця сума не перевищувала 550 млн грн.

Цьому сприяла ліквідації низки схем ухилення від сплати податків через маніпулювання платежами та приховування їхнього реального призначення, що застосовувалися в галузі.

Найпопулярнішою схемою був так званий міскодинг – маніпуляції з кодуванням транзакції платежів. Тобто, коли вказується не код платежу, який відноситься до транзакцій по азартним іграм, а суміжний, за яким податки значно менші.

Кошти від здійснення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор у мережі Інтернет надходили на розрахункові рахунки залучених банків або електронні гаманці з кодом ММС (Merchant Category Code) відмінним від MCC 7995, яким кодуються транзакції по азартним іграм. Це давало змогу ліцензіатам та залученим компаніям приховувати реальну мету операцій - проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, та ухилятися від сплати податків.

Як результат за 2021 онлайн-казино сплатили лише 34,5 млн грн податків. У 2022 році це було вже 549,7 млн грн, адже почалося розслідування БЕБ.

Відомо, що схему з міскодингом організували посадові особи низки банків, через основний з яких пройшло приблизно 20 млрд грн.

У червні завершена судово-економічна експертиза, яка встановила, що розмір несплачених податкових платежів компаніями, які були задіяні в схемі, склав понад 1,3 млрд грн.

Нагадуємо:

За оцінками Національного банку, місячний обіг грального бізнесу в Україні складає 12-15 млрд гривень.

Президент Володимир Зеленський на початку лютого підписав закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

У травні поточного року Кабмін запропонував Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії.

Відомо також, що в березні Нацбанк забрав ліцензії та ліквідував два банки, що фігурують в розслідуванні стосовно зловживань в гральному бізнесі. Це, зокрема, "Айбокс банк", а також - "Банк "Форвард".