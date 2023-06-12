Реформа "Укроборонпрому" заблокована: уряд прибрав з постанови 2 пункти

Реформа держконцерну "Укроборонпром", що полягає в його перетворенні на акціонерне товариство, лишається заблокованою - перед її затвердженням на засіданні уряду зникли ключові пункти, які довзволяли зареєструвати нову оборонну компанію.

Про це повідомляє аналітичний центр StateWatch.

Реформа держконцерну мала відбутися на вимогу постанови уряду № 441 від 21 березня 2023 року.

Аналітики проаналізували проєкт постанови до внесених урядом змін та інформацію з державного реєстру юридичних осіб.

На середину червня в держреєстрі відсутня інформація про утворення АТ "Українська оборонна промисловість".

У StateWatch наголошують, що процес реформи концерну не може розпочатися, тому що з фінальної версії постанови зникли два пункти, які регулювали процес реєстрації нової компанії "Українська оборонна промисловість".

Зокрема, з документу зникли такі пункти:

пункт № 7. Покласти тимчасово, до обрання (призначення) в установленому порядку генерального директора, виконання обов’язків генерального директора Товариства на Гусєва Юрія Веніаміновича. Укласти з Гусєвим Ю.В. контракт та уповноважити державного секретаря Міністерства економіки України на його підписання.

пункт № 8. Виконувачу обов’язків генерального директора Товариства Гусєву Ю.В.:

здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з державною реєстрацію припинення Концерну та державною реєстрацією Товариства;

здійснити в установленому порядку заходи щодо реєстрації випуску акцій Товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

"Загалом процес формування прозорої системи управління державної оборонної галузі затягнувся на один календарний рік. Вперше проєкт постанови був поданий до Кабміну в червні 2022 року", – зазначають аналітики.

За даними джерел аналітичного центру в уряді, наразі в Кабміні шукають рішення, хто саме і на основі якого нормативно-правового акту має провести реєстрацію нової оборонної компанії.

Нагадуємо:

У квітні ми писали, що анонсована прем’єр-міністром Денисом Шмигалем реформа держконцерну "Укроборонпром", а саме перетворення його на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", поки не розпочалася через відсутність опублікованої постанови на сайті уряду.

21 березня стало відомо, що Кабмін утворив акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" шляхом перетворення держконцерну "Укроборонпром".

6 жовтня 2021 року набрав чинності закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який мав перетворити неефективну форму управління виробниками зброї, - "концерн", в акціонерне товариство, де 100% акцій належить державі.