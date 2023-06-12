Укрзалізниця запустила продаж квитків в жіночі купе

АТ "Укрзалізниця" запустила проєкт послуги жіночих купе в деяких поїздах дальнього сполучення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Наразі вони доступні лише на окремим напрямках, де потяги проводять тривалий час у дорозі. Квитки доступні з 30 червня у застосунку УЗ.

Для того, щоб придбати такі квитки, необхідно оновити застосунок компанії до останньої версії.

ЕП знайшла такі квитки на напрямках Трускавець - Дніпро та Ясіня - Харків.

Як додали в УЗ, під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

Нагадуємо:

Наприкінці травня стало відомо, що в "Укрзалізниці" запровадять послугу спеціальних жіночих купе, квитки на такі місця можна буде придбати через застосунок компанії, коли його допрацюють.

На сайті Кабінету міністрів України зареєстрували петицію про запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків в поїздах "Укрзалізниці".