Нова програма з МВФ: Україна отримала перший транш на 2,7 мільярда доларів

Україна отримала перший транш від МВФ у межах нової програми розширеного фінансування - сума становить 2 млрд спеціальних прав запозичень, або близько 2,7 млрд дол.

Про це повідомив у Facebook голова НБУ Андрій Пишний.

"Дякуємо партнерам за швидку допомогу та вже активно працюємо для успішного проходження першого перегляду програми і отримання наступного траншу від МВФ", - написав Пишний.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.

Виконавча рада МВФ в п'ятницю схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни.

Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол. США).

Повідомлялось, що Рада директорів МВФ у п'ятницю, 31 березня, розгляне запит України на відкриття нової 4-річної програми розширеного фінансування EFF.

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли угоди на рівні персоналу щодо нової програми на суму 15,6 млрд дол терміном у 4 роки.

МВФ змінив правила кредитування для майбутньої програми підтримки України

Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми.

Читайте також: Історичне рішення. Як нова програма МВФ дозволить Україні залучити понад 50 мільярдів доларів

Економічна правда