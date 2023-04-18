Мінфін залучив від продажу ОВДП 10,9 мільярдів: ставка однієї з позицій знизилась
Міністерство фінансів у вівторок, 18 квітня, розмістило держоблігацій на майже 10,9 млрд грн. Ставки за паперами з терміном обігу 1,2 роки знизились з 19,5% минулого тижня до 19%.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Telegram.
Так, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 1 798 мільйонів гривень під 18,5% річних.
Водночас Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 1,2 роки на 2 206 млн грн під 19% річних (ставки знизились порівняно з 19,5% минулого тижня).
Від розміщення півторарічних паперів під 19,5% вдалось залучити 479 млн грн, а від розміщення 2-річних паперів під 19,6% - 6 378 млн грн.
Нагадаємо:
Мінфін у вівторок, 11 квітня, розмістив держоблігацій на майже 2,4 млрд грн. Ставки за паперами з терміном обігу 1,2 роки зросли з 19% минулого тижня до 19,5%.
Мінфін у вівторок, 4 квітня, розмістив держоблігацій на 4,554 млрд грн. Ставки за 2-річними паперами зросли з 18,98% минулого тижня до 19,6%.
Міністерство фінансів у вівторок, 28 березня, розмістило держоблігацій на 17,4 млрд грн.
Міністерство фінансів у вівторок, 21 березня, розмістило військових облігацій на 5,6 млрд грн.
Міністерство фінансів у вівторок, 14 березня, розмістило військових облігацій на 2,725 млрд грн.
Міністерство фінансів у вівторок, 7 березня, розмістило військових облігацій на 16,06 мільярдів гривень.
Економічна правда