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Мінфін залучив від продажу ОВДП 4,5 мільярда: ставки дворічних паперів зросли

Вівторок, 4 квітня 2023, 17:27 - Олексій Павлиш

Мінфін у вівторок, 4 квітня, розмістив держоблігацій на 4,554 млрд грн. Ставки за 2-річними паперами зросли з 18,98% минулого тижня до 19,6%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

Так, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 475 мільйонів гривень під 18,5% річних.

 

Крім цього, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 1,2 роки на 303 млн грн під 19% річних.

А від продажу 2-річних паперів під 19,6% вдалось залучити 3,7 млрд грн (ставки зросли порівняно з 18,98% минулого тижня).

Нагадаємо:

Міністерство фінансів у вівторок, 28 березня, розмістило держоблігацій на 17,4 млрд грн.

Міністерство фінансів у вівторок, 21 березня, розмістило військових облігацій на 5,6 млрд грн.

Міністерство фінансів у вівторок, 14 березня, розмістило військових облігацій на 2,725 млрд грн.

Міністерство фінансів у вівторок, 7 березня, розмістило військових облігацій на 16,06 мільярдів гривень.

Економічна правда

Мінфін ОВДП
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