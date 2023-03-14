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Мінфін залучив від розміщення облігацій 2,7 мільярдів: банки знизили попит на бенчмарк-ОВДП

Вівторок, 14 березня 2023, 17:59 - Олексій Павлиш

Міністерство фінансів у вівторок, 14 березня, розмістило військових облігацій на 2,725 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 7 мільйонів гривень під 18,5% річних.

 

Також Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 16 місяців на 64,4 млн грн під 19% річних.

Найбільше - 2,654 млрд грн - надійшло від продажу бенчмарк-ОВДП з погашенням у серпні 2025 року під 19,7% річних - міністерство повністю задовольнило усі 11 поданих заявок.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів у вівторок, 7 березня, розмістило військових облігацій на 16,06 мільярдів гривень.

Економічна правда

Мінфін ОВДП
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