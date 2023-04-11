Мінфін залучив від продажу держоблігацій 2,4 мільярда: ставка однієї з позицій зросла

Мінфін у вівторок, 11 квітня, розмістив держоблігацій на майже 2,4 млрд грн. Ставки за паперами з терміном обігу 1,2 роки зросли з 19% минулого тижня до 19,5%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Telegram.

Так, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 95 мільйонів гривень під 18,5% річних.

Водночас Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 1,2 роки на 697 млн грн під 19,5% річних (ставки зросли порівняно з 19% минулого тижня).

Від продажу 2-річних паперів під 19,6% вдалось залучити 738 млн грн.

Також Мінфін розмістив річні доларові папери під 4,85% - вдалось залучити 23 млн дол.

Нагадаємо:

Мінфін у вівторок, 4 квітня, розмістив держоблігацій на 4,554 млрд грн. Ставки за 2-річними паперами зросли з 18,98% минулого тижня до 19,6%.

Міністерство фінансів у вівторок, 28 березня, розмістило держоблігацій на 17,4 млрд грн.

Міністерство фінансів у вівторок, 21 березня, розмістило військових облігацій на 5,6 млрд грн.

Міністерство фінансів у вівторок, 14 березня, розмістило військових облігацій на 2,725 млрд грн.

Міністерство фінансів у вівторок, 7 березня, розмістило військових облігацій на 16,06 мільярдів гривень.

Економічна правда