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Мінфін залучив від продажу держоблігацій 17,4 мільярда

Вівторок, 28 березня 2023, 18:35 - Олексій Павлиш

Міністерство фінансів у вівторок, 28 березня, розмістило держоблігацій на 17,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 28 мільйонів гривень під 18,5% річних.

 

Також Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 16 місяців на 49 млн грн під 19% річних.

Від розміщення ОВДП з терміном обігу 1,6 років під 19,5% вдалось залучити 5 млн грн, а від продажу 2-річних паперів під 18,98% - 3,03 млрд грн.

Водночас Мінфін розмітив доларові облігації. Так, від розміщення 6-місячних паперів під 4,74% вдалось залучити найбільше - 295 млн дол, від 7-місячних ОВДП під 4,59% - 6 млн дол, а продаж річних паперів під 4,84% дозволив залучити 90 млн дол.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів у вівторок, 21 березня, розмістило військових облігацій на 5,6 млрд грн.

Міністерство фінансів у вівторок, 14 березня, розмістило військових облігацій на 2,725 млрд грн.

Міністерство фінансів у вівторок, 7 березня, розмістило військових облігацій на 16,06 мільярдів гривень.

Економічна правда

ОВДП Мінфін облігації
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