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Мінфін залучив від розміщення облігацій 5,6 мільярдів

Вівторок, 21 березня 2023, 17:14 - Олексій Павлиш

Міністерство фінансів у вівторок, 21 березня, розмістило військових облігацій на 5,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Telegram.

Так, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 39 мільйонів гривень під 18,5% річних.

 

Також Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 16 місяців на 65 млн грн під 19% річних.

Водночас 2,35 млрд грн надійшло від продажу бенчмарк-ОВДП з погашенням у серпні 2025 року під 19,7% річних - міністерство повністю задовольнило усі 43 поданы заявки.

Мінфін також продав піврічні доларові ОВДП на 86 млн доларів під 4,25%.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів у вівторок, 14 березня, розмістило військових облігацій на 2,725 млрд грн.

Міністерство фінансів у вівторок, 7 березня, розмістило військових облігацій на 16,06 мільярдів гривень.

Економічна правда

Мінфін ОВДП облігації
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