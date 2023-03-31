Новини 31 березня: МВФ схвалив рекордний кредит для України, ліміт ціни на нафту РФ не змінюють

Про кредитну програму МВФ. Виконавча рада МВФ в п'ятницю схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни.

Про ліміт цін на російську нафту. Єврокомісія повідомила державам-членам, що обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель доводить свою ефективність в обмеженні доступу Кремля до нафтодоларів, не порушуючи при цьому ринок, і поки що залишиться незмінним.

Про кредит від Канади. До держбюджету України надійшов пільговий кредит від Канади у розмірі 2,4 мільярда канадських доларів (1,8 мільярда доларів США в еквіваленті).

Про Бахматюка. Вищий антикорупційний суд дозволив здійснити спецрозслідування щодо власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про хабар ексголові ДФС Роману Насірову та його раднику.

Про ChatGPT. Італійське агентство із захисту даних заявило в п'ятницю, що розпочало розслідування щодо чат-бота ChatGPT компанії OpenAI через підозру в порушенні правил збору даних.

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Європу накрили страйки. Профспілки блокують вокзали та аеропорти. Що відбувається?

Чому страйкують європейці, у яких країнах найбільше протестів та що треба знати мільйонам українців у ЄС при плануванні поїздок.

Як розкрадаються арештовані російські активи. Приклад "Аероку"

Через недосконалу систему управління арештованим майном держава втрачає цінні активи. Як це відбувається, демонструє приклад підприємств російського олігарха Андрєя Молчанова, які потрапили до АРМА.