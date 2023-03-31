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Україна отримала 1,8 мільярда доларів кредиту від Канади

П'ятниця, 31 березня 2023, 17:45 - Анастасія Жарикова

До держбюджету України надійшов пільговий кредит від Канади у розмірі 2,4 мільярда канадських доларів (1,8 мільярда доларів США в еквіваленті).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.

"Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету", - прокоментував міністр фінансів Сергйі Марченкою

Він додав, що ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити перемогу України.

Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. 

Економічна правда

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