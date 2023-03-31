Україна отримала 1,8 мільярда доларів кредиту від Канади
П'ятниця, 31 березня 2023, 17:45 -
До держбюджету України надійшов пільговий кредит від Канади у розмірі 2,4 мільярда канадських доларів (1,8 мільярда доларів США в еквіваленті).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.
"Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету", - прокоментував міністр фінансів Сергйі Марченкою
Він додав, що ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити перемогу України.
Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних.
Економічна правда