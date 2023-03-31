ВАКС дозволив розпочати заочне розслідування щодо Бахматюка

Вищий антикорупційний суд дозволив здійснити спецрозслідування щодо власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про хабар ексголові ДФС Роману Насірову та його раднику.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Рішення ВАКС було винесено 31 березня. Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно Бахматюка.

За версією слідства, протягом 2015-2016 років очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров одержав від Бахматюка понад 722 млн грн хабара за забезпечення відшкодування ПДВ підконтрольним Бахматюку компаніям у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Зазначається, що рішення про спеціальне досудове розслідування дозволить завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

Дії власника агрохолдингу кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, колишнього очільника ДФС України - за ч. 4 ст. 368 КК України, а його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд на початку березня заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

НАБУ і САП 2 лютого завершили розслідування стосовно Насірова та його радника - їх підозрюють в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.

У жовтні 2022 року Насірову, його раднику, а також власнику Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Згодом повідомлялось, що апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.





