Як розкрадаються арештовані російські активи. Приклад “Аерок”

ВІДКРИТТЯ ЗАВОДУ AEROC У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ 2022 РОКУ

Через недосконалу систему управління арештованим майном держава втрачає цінні активи. Як це відбувається, демонструє приклад підприємств російського олігарха Андрєя Молчанова, які потрапили до АРМА.

Російське – значить нічиє

Один з найбільш помітних прикладів діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за останній рік – це робота з активами ТОВ "Аерок", яке належить російському мультимільйонеру Андрєю Молчанову.

Ця компанія спеціалізується на виготовленні газобетонних блоків, які використовують в будівництві. На території України у "Аерок" три заводи – в Обухові та Березані на Київщині та в Стрию, що на Львівщині. Останній, щоправда, недобудований.

Та навіть з урахуванням цього вартість арештованого майна ТОВ "Аерок" перевищує 2 млрд грн. В цю суму входять: статутний капітал – 437 млн грн; рухоме та нерухоме майно компанії – 1,5 млрд грн; кошти на банківських рахунках – 104 млн грн.

За даними Служби безпеки України (СБУ), підприємство фінансувало війну в Україні. Це довели слідчі служби ще на початку повномасштабного вторгнення. В червні компанію передали під опіку АРМА.

Довідково. Андрєй Молчанов – один з найбільших забудовників Російської Федерації. Його статки у 2021 році оцінювалися Forbes в 1,2 млрд дол. З 2011 року він є членом путінської партії "Единая Россия". За даними СБУ Молчанов належить до найближчого оточення російського президента та є спонсором передвиборчої кампанії згаданої партії. Крім того, його компанії будують житло для співробітників ФСБ і збройних сил РФ. 19 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський своїм указом наклав санкції на Андрєя Молчанова терміном на 10 років. Ключовий бізнес олігарха – "Група ЛСР".

Російський олігарх Андрєй Молчанов донедавна володів українською компанією "Аерок" Фото Trap Aggressor

Дев'ять місяців тому суд наклав арешт на активи російського олігарха Молчанова в Україні. А 13-го січня 2023-го року АРМА переможно прозвітувала – управителя для компанії "Аерок" таки обрали.

Переможцем конкурсного відбору стала корпорація "Харківські будматеріали". З того часу минуло майже три місяці, а підприємство Молчанова ще не запрацювало, а оцінка активів – не проведена. Новий управитель не може зайти на підприємство, а працівників звільняють.

У свою чергу тисячі кубометрів газобетонних блоків, з яких можна було будувати житло на заміну знищеному російськими ракетами, стоять без жодної охорони.

Мало того, інші неоцінені продукти бетонного бізнесу російського олігарха, за словами працівників підприємства, уже почали "освоювати" винахідливі менеджери арештованого "Аерока".

Завод "Аерок" в Обухові Фото Trap Aggressor

Поки чиновники в АРМА ще думають, коли і як передавати російський бізнес новим управителям, на підприємстві розпоряджаються майном самостійно.

"Топ-менеджмент продовжує їздити на арештованому автотранспорті, працівникам заборонили відвідувати територію підприємства.

В підприємства був чималий запас пального. Пальне на Обухівському підприємстві закінчилось, повиціджували баки навіть зі спецтехніки. В Обухові було близько 7-8 тонн. А в Березані – близько 20 тонн", – розповідає один з працівників компанії.

Співрозмовники Trap Aggressor також припускають, що з об'єктів вивезли дороговартісну сировину. "Ми бачили, як вивозили алюмінієву пудру (додається при виробництві газобетонних блоків для зменшення їхньої ваги та підвищення теплоізоляції). Це було ще тоді, коли ми відвантажували блоки, і завод працював (завод ще деякий час працював після 24-го лютого 2022 року). З Березані вивезли сім фур пудри, з Обухова – дві", – пояснює один з колишніх працівників ТОВ "Аерок".

Опитані співробітники компанії стверджують, що керівництво підприємства звільнилося у 20-х числах грудня, отримавши, за умовами договору, по 6 зарплат – 2-2,5 млн грн на всіх вісьмох топ-менеджерів.

В АРМА навіть не приховують, що не мають жодних можливостей зберігати арештоване майно.

"Немає жодного інструменту в нас, щоб вийти і охороняти цей актив, ні засобів, щоб його страхувати. Це все відбувається за рахунок управителя, з держбюджету нічого не витрачається. Це мають контролювати правоохоронні органи", – каже начальник відділу комунікацій та промоції АРМА Павло Бульдович.

Та схоже що алюмінієва пудра та пальне вивозили не просто так. 15 березня 2023 року було зареєстровано ТОВ "Баурок". Його керівницею значиться юристка "Аерок" – Наталія Лата.

Бенефіціарний власник цією юридичної особи – естонська компанія "Баурок", яку контролює Паплавскіс Івар – багаторічний бізнес-партнер російського олігарха Молчанова.

Юристка "Аерок" Наталія Лата стала керівником ТОВ "Баурок" - компанії, яка також виготовляє газоблоки ФОТО TRAP AGGRESSOR

Більше того, за даними європейського реєстру бізнес-компаній, "Баурок Інтернешнл" в Естонії належить вже згаданій російській "Група ЛСР" Молчанова.

Такі дії менеджерів можуть свідчити про те, що російські бенефіціари "Аерока" намагаються зберегти газобетонний бізнес на території України.

Не газоблоками єдиними

"Аерок" – це одна з тисяч російських компаній, які так чи інакше зараз намагаються уникнути санкцій, арештів та конфіскацій.

Схожа історія відбувається і з компанією росіянина Владіміра Плесовських "Вінницяпобутхім", більш відомою за торговою маркою "Ушастый нянь".

Нового управителя для цієї компанії обрали три місяці тому, але за інформацією АРМА, там і досі тривають процедури оцінки. Лише після цього нові управителі зможуть укласти договори та запустити діяльність підприємства. Втім коли це відбудеться наразі невідомо.

Інша компанія з Житомирщини, що входить в бізнес-групу "Юнігран", яка займається видобуванням корисних копалин, належить такому собі Ігорю Наумцю, якого в СБУ охрестили "російським олігархом". В процесі розслідування правоохоронці виявили в нього подвійне громадянство.

Ще в червні 2022 року СБУ заявила про блокування активів Наумця вартістю 1 млрд грн, звинувачуючи компанію в фінансуванні російської агресії.

Слідчі вказували на те, що мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

Правоохоронці відзвітували про накладення арешту на активи бізнесмена в червні, а в грудні "Юнігран" перереєстрували. Наумець з реєстрів зник, а бенефіціаркою компанії стала громадянка Великої Британії – Елена Калпа. Чотири компанії з групи "Юнігран" дивним чином перейшли у її власність.

За даними аналітичної платформи Youcontrol, британка здійснює вплив на українські компанії через офшорну SMARTDIXI LIMITED, яка зараз має частку в компанії "Бахчисарайський консервний завод", частку в якому також ще у 2012-му році мав і Ігор Наумець.

До цього часу з підприємствами "Юніграна" триває судова тяганина. Арешти на компанії то накладають, то знову знімають. Натомість державний бюджет України від цих "танців" з російськими активами нічого не отримує.

Замість висновку

Ці історії демонструють, що за понад рік повномасштабного вторгнення РФ, бізнес, який українські слідчі повʼязують з росіянами, замість роботи на перемогу України – простоює.

Компанії не виготовляють жодної продукції, ринок не отримує потрібні товари, а в бюджет не сплачуються податки, працівники втрачають робочі місця.

Чому за понад рік повномасштабного вторгнення АРМА, а це ключове відомство з питань управління арештованим майном, так і не спромоглось налагодити процес управління? І чому навіть найуспішніші приклади АРМА, підприємства, яким начебто вже обрали управителя, так і не змогли запрацювати?

Очевидно, що така неефективна робота агенції має стати поштовхом для системної зміни підходів держави з управління арештованим російським майном, аби більш ефективно використовувати доступні економічні ресурси на посилення обороноздатності країни.