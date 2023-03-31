Європу накрили страйки. Профспілки блокують вокзали та аеропорти. Що відбувається?

Робітник прагне високої заробітної плати, а менеджери компаній – зменшувати витрати. Цей конфлікт інтересів тягнеться не одне століття і щоразу загострюється під час великих економічних криз.

Якщо роботодавець не йде на жодні компроміси, то працівники пускають у хід останній аргумент – страйк. Вони припиняють працювати, поки не будуть виконані їхні умови. Зазвичай, про компроміси вже не йдеться.

27 березня загальнонаціональний страйк у Німеччині призвів до зриву роботи авіасполучення, залізничного та громадського транспорту. Профспілки закликали 230 тисяч працівників транспортної галузі не виходити на роботу.

Це змусило відкласти свої плани сотні тисяч пасажирів по всьому Європейському Союзу.

Хвиля страйків поступово накриває західний світ. Зараз за кордоном перебуває найбільша в історії кількість українців, які теж мають бути готовими до складнощів з переміщенням.

Чому страйкують європейці

Профспілковий рух у Європейському Союзі – один з найпотужніших у світі. Європейська конфедерація профспілок (ETUC) налічує 45 мільйонів членів.

До неї входять сотні профспілок, які ведуть перемовини з профільними асоціаціями. Вони постійно вимагають покращити умови праці та підвищити зарплату. Якщо не вдається досягти бажаного, тисячі працівників кидають робочі місця на добу.

Такі добові страйки можуть перерости у щотижневі, завдаючи матеріальних та репутаційних втрат компаніям.

І не важливо, буде ця акція на автозаводі чи у важливому хабовому аеропорті. У Хартії основних прав Євросоюзу закріплено право робітників на страйк для захисту своїх інтересів. І вони охоче ним користуються.

Cутички між демонстрантами та поліцією, 28 березня 2023 року, Нант, Франція getty images

За даними Європейського інституту профспілок, з кризового 2010-го по 2021-й рік інтенсивність страйків у ЄС та Великій Британії впала у 3,5 раза.

Але останні місяці західні країни накриває нова хвиля робітничих виступів. Конфронтація між роботодавцями та робітниками знову загострюється через економічну кризу.

Робітничий рух набирає обертів не тільки у ЄС. За 2022 рік в Британії загальна кількість втрачених робочих днів через страйки сягнула 2,47 млн, що є найбільшим показником з 1989 року. Водночас, у США активність страйкарів зросла на 50% порівняно з 2021 роком.

Причина у зростанні цін. Інфляція у ЄС, Британії та США у 2022-му році побила 40-річні рекорди і стала тягарем для робітників. Зростання зарплат не встигає за зростанням цін, люди стають біднішими.

В Німеччині платіжки за опалення зросли вдвічі порівняно з 2021-м роком. Зростання цін на енергоносії потягнуло за собою подорожчання всіх інших товарів.

Німецька профспілка галузі послуг Verdi, погрожуючи страйками, вимагає підвищити зарплату робітникам одразу на 10,5%, але не менш ніж на 500 євро. Німецькі залізничники вимагають ще більше – підвищення на 12%, але не менш ніж на 650 євро.

Через кризу роботодавці не готові йти на такі умови. У Європейському центральному банку застерігають, що підвищення зарплат призведе до ще більшого зростання інфляції.

Є й більш фундаментальні фактори, які спонукають людей до великих страйків. Один з них – старіння населення. Покоління "бебі буму" (народжені у період з 1946-го по 1964-й роки) переважно вже на пенсії, а молоді не вистачає, щоб замінити їх на робочих місцях.

Пенсійні системи європейських країн не витримують різкого зростання частки пенсіонерів і в окремих членах блоку почали підвищувати пенсійний вік.

У Франції влада хоче підвищити вік виходу на пенсію з 62 до 64 років. Протестуючи проти цього, з початку року найбільші французькі профспілки влаштували вже 10 загальнонаціональних демонстрацій, які спричиняють колапс у транспортній системі країни.

Ще один фундаментальний фактор – падіння народжуваності у західних країнах, що призвело до нестачі робочої сили.

Це підсилює переговорну позицію робітників, тож вони заявляють про себе все частіше.

Затримки транспорту та збитки

17 лютого найбільші німецькі аеропорти оголосили 24-годинний страйк. Лише одна компанія Lufthansa скасувала близько 1300 рейсів. Майже 300 тисяч пасажирів були змушені змінити свої плани, шукати готелі або інший транспорт.

27 березня блокада німецьких аеропортів повторилась з ще більшою силою. Зриви роботи транспорту – один з найбільш неприємних наслідків страйків. Вони стаються не тільки в аеропортах, але і на залізниці та в роботі громадському транспорті.

У перший день дводенного страйку співробітників відділу багажу та безпеки зал вильоту в аеропорту Мюнхена був майже порожній, 26 березня 2023 року getty images

Британська газета Guardian передає, що 7 березня, під час чергового загальнонаціонального страйку у Франції робочі місця кинули 39% працівників державного залізничного оператора SNCF. А п’ятиденний страйк британських залізничників на початку року паралізував 80% поїздів.

Одноденні акції мають обмежений вплив на економіку. Зірвані виробничі плани та подорожі легко компенсуються в наступні дні. Однак коли зупинки у портах та на залізниці стають регулярними, це призводить до порушень логістики та збитків компаній.

Масштабні виступи робітників, як у Франції, стануть викликом для інвесторів. Під тиском суспільства влада може збільшити бюджетні витрати на соціальну політику, обмеживши пільги для бізнесу.

Де найбільше страйків

За даними Європейського інституту профспілок (ETUI), найбільш схильними до страйків є жителі Франції, Іспанії, Бельгії, Данії, Норвегії та Кіпру.

Але як вже зазначалось, цьогоріч робітничий рух набирає обертів ще й у Німеччині та Британії.

У Франції тривають протести проти пенсійної реформи. Влада запропонувала зберегти можливість виходу на пенсію у 62 роки для вразливих прошарків населення, але профспілки це не задовольнило. Це означає, що акції триватимуть.

Наступний загальнонаціональний страйк заплановано на 6 квітня. Паралельно з ним продовжуються окремі виступи профспілок, зокрема авіадиспетчерів, які можуть тривати по кілька діб.

Страйки в Німеччині за підвищення зарплат тягнуться з 2022 року. 27 березня відбувся "попереджувальний" загальнонаціональний виступ робітників, перед черговим раундом перемовин. Якщо роботодавці не підуть назустріч працівникам, демонстрації продовжаться.

З літа минулого року у Великій Британії, яка переживає економічні труднощі після виходу з ЄС, тривають страйки 500 тисяч бюджетників. Разом із ними протестують й інші профспілки, зокрема залізничники.

Оскільки перемовини йдуть складно, робітники планують протести протягом усього квітня та масштабний виступ 28 числа. Поки сторони шукають компроміс, можуть виникати проблеми з авіаперельотами, поштою, громадським транспортом та залізницею.

Перемовини про зарплати та поліпшення умов праці зайшли в глухий кут в Іспанії та Італії. Робітники найбільших аеропортів у цих країнах планують нові акції.

В Іспанії страйки вплинуть на роботу 17 аеропортів та триватимуть, щонайменше, 6 днів у квітні. В Італії співробітники аеропортів вийдуть на страйк 2 квітня. Деякі компанії вже планують продовжити акції й в інші дні.

Під загрозою опинилася і залізниця у Сполучених Штатах. У грудні минулого року в країні назрівав масштабний страйк залізничників, який міг коштувати американській економіці 2 млрд дол на день.

Однак Конгрес США вчинив хитріше. Він заборонив робітникам страйкувати та нав’язав свої умови за договором про зарплати, посилаючись на відповідний закон.

Як уникнути проблем під час страйків

За даними ООН, 4,9 мільйона українців отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Всі вони мають бути готовими до зривів під час переміщення між країнами або страйків місцевих у школах та дитсадках.

Щоб подорожі Євросоюзом були комфортними, потрібно слідкувати за новинами у потенційних "гарячих точках": Іспанії, Німеччині, Британії, Франції та Італії. Профспілки завжди попереджають про страйки заздалегідь.

Зазвичай повідомлення про страйки з’являються в ключових ЗМІ в кожній країні: BBC, France24, Deutsche Welle тощо. Знання обстановки допоможе зважити ризики під час планування поїздки.

Щоб переконатись напевне, існують спеціалізовані ресурси для відстеження страйків. Дані про зриви роботи європейської залізниці збирає Interrail. Інформацію про великі європейські страйки, пов’язані з транспортом, можна знайти на Streikradar.

Є також профільні сайти, які відстежують страйки в конкретних країнах, наприклад в Італії, Франції або Великій Британії.

Транспортна система ЄС взаємопов’язана, тож зриви в одній країні може призвести до ажіотажу на квитки в іншій. Це означає, що під час поїздки в ризиковий час треба заздалегідь продумати альтернативні маршрути і не затягувати з купівлею квитків у випадку зупинки транспорту.

Якщо страйк організований співробітниками авіакомпанії, то вона, в залежності від договору, повинна відшкодувати вартість квитків. Якщо ж страйкують робітники аеропорту, то отримати компенсацію буде значно складніше.

Детальну інформацію щодо кожного зірваного рейсу та допомогу в отриманні компенсації надає сервіс AirHelp.