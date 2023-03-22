Новини 22 березня: попередня угода на $15,6 мільярда з МВФ, схеми у Фонді держмайна під керівництвом Сенниченка

Про МВФ. Україна та Міжнародний валютний фонд досягли угоди на рівні персоналу щодо нової програми на суму 15,6 млрд дол терміном у 4 роки

Про Сенниченка. НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Також в розлідуванні НАБУ йдеться про те, що Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією, а насправді таким чином усував конкурентів.

Крім того, співкерівник цієї злочинної організації на день народження дружини ексголови ФДМ подарував їй Porsche Macan за понад 60 тис доларів

Про лампи. Відтепер обміняти стару лампу розжарювання на LED можна буде лише в окремих відділеннях Укрпошти: у селах обміняти лампи можна буде до кінця квітня, а з 1 травня обмін буде в 23 відділеннях у містах-мільйонниках та обласних центрах країни.

Про ШІ. Компанія Google запустила чат-бота Bard, який повинен скласти конкуренцію популярному ChatGPT від OpenAI. Наразі програма відкрита лише для тестувальників.

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Подарунок для Путіна. Як під час війни держава заважає виробляти безпілотники

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