Новини 6 лютого: ПДВ і мита на ввезення дронів скасували, ще один порт продадуть

Про ПДВ і мита на дрони. Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкти №8360 та №8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій.

Про приватизацію морського порту. Фонд держмайна 3 березня проведе приватизаційний аукціон з продажу "Білгород-Дністровського морського торговельного порту". Стартова ціна - 187,6 млн грн (без ПДВ).

Про гральний бізнес. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Про Ocean Plaza. Впритул до початку великої війни прибутки столичного ТРЦ Ocean Plaza, через ланцюжок різних компаній, прямували на рахунки близької до Путіна родини Ротенбергів – за гроші з цих рахунків сімʼя олігарха придбала 2 патронні заводи в Росії, які виготовляли озброєння на замовлення російського ВПК.

Про друзів Путіна і санкції. Наближені до Путіна російські олігархи Геннадій Тимченко та Аркадій Ротенберг, перебуваючи під санкціями ховають свої активи від європейської влади – в цьому їм допомагають керуючі з ЄС.

Ексклюзиви ЕП

Гаманець Ротенберга, який впритул до 24 лютого фінансував російський ВПК. Що досі не так з Ocean Plaza?

Доля торгового-розважального центру не вирішена. Власником активу досі залишається російський олігарх.

Євросоюз заборонив нафтопродукти з РФ: як це вдарить по доходах Кремля та що буде з цінами в Україні?

Що передбачає ембарго на нафтопродукти, як це вдарить по фінансових можливостях окупантів та як змінює ситуацію на українському ринку пального.