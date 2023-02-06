Прибутки з ТРЦ Ocean Plaza впритул до великої війни йшли на фінансування російського ВПК
Впритул до початку великої війни прибутки столичного ТРЦ Ocean Plaza, через ланцюжок різних компаній, прямували на рахунки близької до Путіна родини Ротенбергів – за гроші з цих рахунків сімʼя олігарха придбала 2 патронні заводи в Росії, які виготовляли озброєння на замовлення російського ВПК.
Про це йдеться у розслідуванні проєкту Trap Aggressor для ЕП.
До 2020 року бенефіціарами ТРЦ Ocean Plaza були спершу сам Аркадій Ротенберг, а далі по черзі його діти.
Для того аби приховати свої активи від санкцій, Ротенберги володіли ТРЦ через ланцюг інших компаній: ТОВ "ІС "Либідь", ТОВ "Авангард-Віларті" та два кіпрські офшори.
У 2020-му третину бізнесу викупив вже український бізнесмен Василь Хмельницький, а більшою часткою заволоділи двоє швейцарців. Однак тіньовим власником все ще до сьогодні залишається Аркадій Ротенберг, на якого Україна повторно наклала персональні санкції у жовтні 2022 року.
У квітні минулого року Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо компаній-власниць ТРЦ Ocean Plaza – ТОВ "ІС "Либідь" і "Авангард-Віларті", а також щодо Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря за статтею – відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідчих, з Ocean Plaza через кіпрські офшори роками виводились мільйони доларів – не лише прибутків, отриманих від діяльності ТРЦ, а й про ухилення від сплати податків та внесення недостовірних даних у фінансову звітність для легалізації, отриманих у злочинний спосіб коштів.
Лише з жовтня 2020-го включно по лютий 2022-ий на кіпрські рахунки з компанії "ІС "Либідь" переказали понад 1 млрд грн. У цей період співвласником третини бізнесу вже був українець Василь Хмельницький.
Слідство встановило, що саме за ці гроші син Аркадія Ротенберга Ігор у 2017 році придбав 48% акцій "Тульського патронного заводу", а у 2019 році – 50% "Ульянівського патронного заводу". Пізніше підприємства отримували привабливі державні контракти на виробництво озброєння.
У серпні минулого року спершу за рішенням суду арештували корпоративні права "ІС "Либідь" та "Авангард-Віларті" вартістю 350 мільйонів гривень, а згодом і все майно, яке їм належить, включаючи ТРЦ "Ocean Plaza".
У вересні Печерський районний суд скасував арешт, спочатку на третину прав бізнесмена Хмельницького, а потім і на все майно – це дало змогу поновити роботу Ocean Plaza у кінці листопада.
Щодо Ротенберга, його родини та фірм-власниць "Ocean Plaza" все ще триває слідство. І чи конфіскують на користь України ТРЦ, який за даними правоохоронців все ще контролює Ротенберг, наразі невідомо.
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