Друзям Путіна допомагають обходити санкції європейські керуючі – ЗМІ

Наближені до Путіна російські олігархи Геннадій Тимченко та Аркадій Ротенберг, перебуваючи під санкціями ховають свої активи від європейської влади – в цьому їм допомагають керуючі з ЄС.

Про це йдеться в розслідуванні "Важные истории".

Зазначається, що активами Тимченко займається сімʼя професійних керівників Ері з Ліхтенштейну. Компанії, які їм належать, формально володіли активами російського олігарха, зокрема, офшором з Британських Віргінських островів Jardin Developments.

У 2009 році фірма Handelshaus Hoop&Partner, співвласником якої був Луїс Ері, стала власником австрійським трейдером Citco. Компанія була основним трейдером однієї з найбільших російських нафтогазохімічних компаній "Сібур".

Незабаром російський холдинг викупив Citco за $1 млрд.

Зараз родина Ері керує зареєстрованим у Ліхтенштейні трастовим підприємством Sequoia, до структури якого входить люксембурзька Volga Group. Станом на 2014 рік саме через Volga Group Тимченко здебільшого володів своїми активами.

Видання ише, що Луїс Ері за часів НДР брав участь у таємних торговельно-фінансових операціях, які приносили соціалістичній республіці валюту та був причетний до таємних постачань у СРСР високотехнологічної продукції – обладнання для дата-центрів.

Справами Аркадія Ротенберга займається колишній топ-менеджер "Будгазмонтаж" Руслан Горюхін, який є формальним власником компанії "РГ-Девелопмент". Справжнім власником компанії, ймовірно, є підсанкційний російський олігарх.

Про те, що колишній менеджер друга Путіна скуповує елітну нерухомість в Німеччині писали німецькі ЗМІ писали. У свою чергу Горюхін подавав позови до німецьких судів, вимагаючи спростування, під присягою підтвердив, що "РГ-Девелопмент" не пов'язаний із Ротенбергом, і зумів переконати в цьому суд.

Юрист Transparency International Куш Амін зазначив, що про існування схем, побудованих на усних домовленостях, відомо у всьому світі, але поки що на проблему вважають за краще заплющувати очі.

ЄС оголосив обхід санкцій та допомогу в обході обмежень та приховування інформації кримінальним злочином у листопаді 2022 року.

Нагадуємо:

Попри європейські санкції на елітне вино, Кремль продовжує закуповувати сотні пляшок ціною в десятки тисяч доларів кожна - цим займається друг дочки Путіна Катерини Тихонової Олексій Рєпік.