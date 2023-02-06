Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг для грального бізнесу

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Про це повідомляється на сайті Ради.

У картці відповідного законопроєкту №8079 йдеться, що Рада ухвалила закон 12 січня, 19 січня його відправили на підпис президенту, а 6 лютого документ повернуто з підписом від президента.

Нагадаємо:

Верховна Рада 12 січня прийняла у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

"В фінальній редакції від вступає в силу одразу і з наступного дня весь гральний бізнес перейти на повну ставку оподаткування", - заявляв нардеп, перший заступник голови податкового комітету ВР, автор законопроєкту Ярослав Железняк.

У жовтні 2022 року податковий комітет ВРУ підтримав законопроєкт №8079, яким пропонується припинити надання необґрунтованих пільг для організаторів азартних ігор, лотерей і парі.

У пояснювальній записці до документу автори зазначають, що з 1 січня по 31 серпня 2022 року суб'єкти господарювання, що займаються організацією та проведенням азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора) та які згодом перейшли на спрощену систему оподаткування, загалом сплатили 174 млн грн податку на прибуток підприємств, 0,3 млн грн податку на додану вартість та 0,1 млн грн земельного податку.

А з моменту переходу на спрощену систему ці ж суб’єкти сплатили лише 13,4 млн грн єдиного внеску, продовжуючи здійснювати активну діяльність.

16 листопада 2022 року Рада прийняла законопроєкт у першому читанні зі скороченням строків підготовки до 2 читання.

Економічна правда