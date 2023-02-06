Рада скасувала ПДВ і мита на ввезення безпілотників, тепловізорів і рацій

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкти №8360 та №8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій.

Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, за зверненнями волонтерських організацій, додали рації.

Документи підтримали 331 та 326 нардепів відповідно.

"Зняли всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів. Закон розроблявся разом з волонтерськими організаціями", - написав Железняк.

Відповідно до законопроєктів, тимчасово - на період дії воєнного стану в Україні, але не більш як до 1 січня 2024 року - звільняються від оподаткування ввізним митом та ПДВ операції з ввезення на митну територію України БПЛА, оптичних та коліматорних прицілів, прицілів нічного бачення, тепловізійних біноклів, монокулярів та приладів нічого бачення.

При цьому пільги не застосовуватимуться до товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором, та ввозяться з території держави-окупанта чи з окупованої території України.

Читайте також: "Воювали б зараз за Дніпро, а не за Бахмут". Як "весільні дрони" допомагають Силам оборони

Нагадаємо:

У парламент внесли законопроєкти №8360 та №8361 щодо сприяння ввезенню та звільнення від ПДВ та мита: коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення.

Економічна правда