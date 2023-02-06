Гаманець Ротенберга, який впритул до 24 лютого фінансував російський ВПК. Що досі не так з Ocean Plaza?

Доля великого торгового-розважального центру, який мав працювати на економіку України, досі не вирішена. Власником торгового центру залишається російський олігарх.

Ocean Plaza відкрили понад 10 років тому. 135 тисяч квадратних метрів в центральній частині Києва в одну мить стали власністю соратника Путіна, російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Але навряд чи хтось здогадувався, що під виглядом надання в оренду торгових площ в центрі української столиці пізніше в "ерефію" будуть виводитись мільярди гривень, які будуть працювати на знищення українців.

Впритул до повномасштабного вторгнення кошти з Ocean Plaza через ланцюжок різних компаній прямували на російські рахунки, з яких безпосередньо фінансувалось виробництво російської зброї.

Гучні заяви про арешт на цей торговий центр звучали ще влітку, а ТРЦ майже до кінця листопада стояв заморожений. Та нині все знову працює.

Від початку великої війни всі активи росіян в Україні, включно з Ocean Plaza, мали б конфіскувати, а прибутки використати на потреби України.

Проте в українських правоохоронців знову все пішло не за планом, а тіньовим власником Плази, схоже, досі залишається російський олігарх Ротенберг.

Аркадій Ротенберг – російський олігарх, мільярдер, входить до найближчого оточення диктатора Володимира Путіна, його друг з дитинства. Родина Ротенбергів будувала "Північний потік-2" та кримський міст через Керченську протоку. Аркадій записаний власником так званого "палацу путіна". У 2020 році російський Forbes назвав Ротенбергів найбагатшою родиною у Росії зі статками у 5,45 млрд дол. З 2014-го року перебуває під санкціями США та Євросоюзу. У жовтні 2022-го Володимир Зеленський наклав персональні санкції на Аркадія Ротенберга терміном на 10 років.

Як змінювалися власники Ocean Plaza

Попри окупацію Кримського півострова та вторгнення російських військ на територію Донецької та Луганської областей, торговий центр Ocean Plaza на Либідській в Києві з 2012-го року працював та приносив прибутки російським бенефіціарам, аж до великої війни.

Щоправда, з реєстром власників ще після 2014-го почали відбуватись метаморфози.

Увесь майновий комплекс торгового центру із земельною ділянкою належить компанії ІС "Либідь". Ця фірма через ТОВ "Авангард-Віларті" на 99,999% належить кіпрському офшору Ocean Plaza Project LTD, і на 0,001% кіпрському офшору Ethodor Investments LTD.

У 2012 році бенефіціаром цих двох офшорок став росіянин Аркадій Ротенберг. У 2016-му путінський олігарх переписав цей бізнес на свого сина Ігоря, а ще через 2 роки на доньку Лілію.

У 2020-му третину бізнесу викупив український бізнесмен Василь Хмельницький (власником відповідної частки стала компанію UDP Holdings Limited), а іншою частиною заволоділи громадяни Швейцарії Сюзанна та Андреа Рішааль Валлабх. А прізвище Ротенберг взагалі зникло з реєстру.

Наприкінці 2021 року стало відомо, що багаторічний партнер Хмельницького – Андрій Іванов – викупає 55% акцій холдингової групи UDP (Ukrainian Property Development) Holdings Limited, що належать Хмельницькому. Остаточні розрахунки між сторонами повинні були бути проведені до середини 2026 року.

У квітні 2022 року в Нацполіції щодо компаній "Либідь" і "Авангард-Віларті", а також їх тіньових власників – Аркадія та Ігоря Ротенбергів відкрили кримінальне провадження за статтею – відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

У кримінальному провадженні українські правоохоронці детально обґрунтували, що всі ось ці переписи власників відбувались виключно, щоб зберегти контроль над українським бізнесом.

Торговий центр працював на війну

Але успіх Ocean Plaza полягав зовсім не в наданні в оренду торгових площ.

За даними слідчих, через компанії, яким належить торговий центр, роками виводились мільйони доларів. Учасники вносили в фінансову звітність недостовірні дані, гроші прямували на кіпрські офшорки, а звідти на рахунки російських Ротенбергів.

Лише з жовтня 2020-го включно до лютого 2022-го на кіпрські рахунки з компанії Либідь перевели понад 1 млрд грн. В цей період співвласником третини бізнесу був вже українець Василь Хмельницький.

Слідство також встановило, що саме за ці українські гроші син Аркадія Ротенберга Ігор у 2017 році придбав 48% акцій підприємства "Тульський патронний завод" та у 2019 році 50% акцій "Ульянівський патронний завод".

А далі, використовуючи теплі стосунки з Путіним, Ротенберг-молодший отримував привабливі державні контракти на виробництво озброєння.

У серпні 2022 року, Генпрокурор України Андрій Костін публічно озвучував доведені злочини:

"Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані від діяльності торговельно-розважального центру перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян РФ. Останні в подальшому використовували їх у тому числі для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни – агресора".

Що ж сталось з Ocean Plaza ?

В серпні 2022-го корпоративні права вартістю 350 мільйонів гривень рішенням суду арештували і передали в управління Національному агентству з питань розшуку і менеджменту активів. Утім, за словами чиновників АРМА, ТРЦ Ocean Plaza до них в розпорядження так і не потрапив.

Хоча слідство детально описало, як саме і з якою метою Ротенберг переписував компанію "Либідь" на кіпрську офшорку, як отримувався прибуток і як він йшов на російські рахунки, суддя Печерського райсуду Ірина Литвинова не побачила російського сліду в українському бізнесі.

І вже 13 вересня 2022-го року своєю ухвалою суддя скасувала арешт. Спочатку на третину корпоративних прав Василя Хмельницького, а потім і на все майно торгово-розважального комплексу. Це дало змогу поновити роботу ТРЦ.

На момент виходу публікації відповіді від Василя Хмельницького не було. Чи є він наразі учасником кримінального провадження – невідомо. фото дмитра ларіна / українська правда

У вересні в інтерв’ю "Forbes-Україна" очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ⅔ доходу від діяльності ТРЦ буде спрямовано в державну казну, утім, яким документом це закріплено і як це має відбуватись нардеп не пояснив.

Як здійснюється наразі управління торгово-розважальним центром та чи відомо було українським власниками про схему відмивання коштів, описану у кримінальному провадженні, так само досі не пояснив Василь Хмельницький.

Помічниця бізнесмена направила авторку до управителів компанії UDP, яка, за словами помічниці, наразі здійснює управління активом.

На момент виходу публікації відповіді від Хмельницького не було. Чи є він наразі учасником кримінального провадження – невідомо.

Наразі триває досудове розслідування, термін якого вкотре продовжили. Попереду судовий розгляд, у рамках якого і мають остаточно підтвердити, що кошти з Ocean Plaza впритул до 24 лютого по ланцюжку "товок" і "офшорок" дійсно йшли на посилення російської оборонки.

Однак слідство може тривати роками, а те, що відбувається із активом зараз, викликає чимало питань.

Насамперед, чому суд зняв арешт з усього бізнесу Ocean Plaza, а не лише частки українського громадянина Василя Хмельницького?

Органи досудового слідства навели аргументи не лише про те, що частина прибутків з ТРЦ впритул до великої війни поступала на рахунки родини близького соратника Путіна Ротенберга, а й те, що ці гроші були інвестовані у російський ВПК.

Не зрозуміло, як ⅔ доходу від діяльності ТРЦ, що формально належать швейцарським громадянам, будуть іти в держказну, як пояснював Давид Арахамія? За яким механізмом ці кошти мають надходити в бюджет, коли актив не переданий в АРМА і для нього не вибрали управителя, як цього вимагає офіційна процедура?

Зрештою, чи знав про такі оборудки в Ocean Plaza український бізнесмен Василь Хмельницький?

Ця історія, яка мала б демонструвати приклад ефективності використання російських активів в Україні на боротьбу з агресором і відновлення, нині радше нагадує фарс, непрофесійність і породжує підозри, що активом хочуть скористатися в приватних інтересах.

Важливо, аби уповноважені органи нині дали відповіді на поставлені питання і систематично та прозоро звітували про стан і долю російських активів в Україні.