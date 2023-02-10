Новини 10 лютого: наслідки ракетної атаки, РФ скорочує видобуток нафти

Про наслідки ракетної атаки РФ. Під час чергової масованої ракетної атаки на українську інфраструктуру в п’ятницю, 10 лютого, ворог поцілив в енергетичні об’єкти в шістьох областях.

Під час атаки РФ 10 лютого основною ціллю Росії знову були електростанції та об’єкти високовольної мережі. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині - зараз там тривають аварійні відключення.

Масштаб пошкоджень унаслідок атаки РФ по енергоінфраструктурі України 10 лютого значний: росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій.

Дві з трьох діючих українських АЕС - Рівненська та Південноукраїнська - знизили виробництво електроенергії в якості запобіжного заходу через обстріли. Нестабільність в електромережі, спричинена обстрілами, також призвела до зупинки одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про РФ і видобуток нафти. Росія заявила про скорочення видобутку нафти на 500 тисяч барелів на добу (б/д) у відповідь на запровадження стелі цін на неї з боку країн Великої сімки, ринки відреагували зростанням цін.

Про митницю. Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну операцію з обшуками по всій вертикалі митниці.

Про "Нафтогаз". "Нафтогаз" проводить консультації з власниками єврооблігацій щодо реструктуризації зобов’язань за євробондами, зокрема пропонує нові умови для них.

Про "Моршинську". Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів, оголосило конкурс на управителя виробника мінеральних вод, зокрема торгових марок "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi.

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Спорт не "внє палітікі". Скільки втратила Росія від "бану" і як піднімає голову

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