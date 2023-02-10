РФ скорочує видобуток нафти у відповідь на стелю цін від країн G7, ціни підскочили

Росія заявила про скорочення видобутку нафти на 500 тисяч барелів на добу (б/д) у відповідь на запровадження стелі цін на неї з боку країн Великої сімки, ринки відреагували зростанням цін.

Про це повідомляє Bloomberg, російське ЗМІ Коммерсант.

Так, у п’ятницю віцепрем’єр РФ Алєксандр Новак повідомив, що Росія в березні "добровільно скоротить видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу". Він заявив, що вважає механізм стелі цін на російську нафту і нафтопродукти "втручанням у ринкові відносини", і що РФ не продаватиме нафту тим, хто "прямо чи опосередковано дотримується "стелі цін".

На тлі новин нафта марки Brent виросла на 2,6% торгується вище 86 дол за барель, а американська West Texas Intermediate (WTI) перевищила 80 дол за барель.

Зауважимо, що наразі запроваджена країнами Великої сімки стеля цін на російську нафту позбавила РФ 8 млрд доларів надходжень у січні. Саме нафтові доходи становлять основну частину доходів російського бюджету.

До заяви про скорочення видобутку ціни на нафту вже були на шляху до найбільшого тижневого зростання з середини січня. Цьому сприяла впевненість Саудівської Аравії у відновленні попиту на нафту в Китаї, а також перебої з постачанням в Туреччині, Норвегії та Казахстані.

Хоча від початку запровадження енергетичних санкцій проти Росії країна активно перенаправляє свій сировинний експорт на більш дружні до неї азійські ринки, вони не здатні замістити європейські ані щодо обсягів, ані стосовно закупівельних цін.

Нагадуємо:

Через чотири дні після того, як G7 обмежила ціни на російську нафту, частина нафти РФ торгується набагато нижче порогового рівня, встановленого для Москви.

Країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.