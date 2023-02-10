"Укренерго" про атаку РФ: масштаб пошкоджень значний, але катастрофи не сталося

Масштаб пошкоджень унаслідок атаки РФ по енергоінфраструктурі України 10 лютого значний: росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"Ми зазнали атаки дронами-камікадзе, ракетами С-300, і врешті-решт вранці почалася масована ракетна атака. Масштаб пошкоджень значний: росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій.

Сьогоднішня атака скоригувала наші плани по відновленню генерації, але разом з тим, катастрофи знову не сталося. Росіянам вчотирнадцяте не вдалося досягти своїх цілей", - підкреслив він.

За його словами, у Харкові дійсно складна ситуація.

"Ми плануємо протягом вихідних відновити роботу деяких енергооб’єктів, які були пошкоджені сьогодні. Критична інфраструктура Харкова заживлена. Ми працюємо над тим, щоб у Харкові ситуація із відключеннями наближалася до тієї ситуації, яка є по країні. Але на це потрібен певний час", - пояснив очільник "Укренерго".

"Нам все ще потрібно оцінити масштаб руйнувань, щоб сказати точніше, коли ми зможемо виправити ситуацію у Хмельницькій області. Будемо працювати на вихідних.

Нам ще належить попрацювати над повним відновленням об’єктів навколо Одеси, які забезпечують живлення міста і Одеського району. Але ситуація вже покращилася, якщо ми порівняємо із тим, що було у суботу і неділю. Було анонсовано, що місцеве обленерго уже тестує планові графіки відключень", - резюмував він.

Нагадаємо:

Під час атаки РФ 10 лютого основною ціллю Росії знову були електростанції та об’єкти високовольної мережі. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині - зараз там тривають аварійні відключення.

Під час чергової масованої ракетної атаки на українську інфраструктуру в п’ятницю, 10 лютого, ворог поцілив в енергетичні об’єкти в шістьох областях.

Компанія ДТЕК повідомила, що застосувала екстрені відключення електроенергії у столиці, а також у Київській та Дніпропетровській областях через загрозу ракетної атаки росіян вранці 10 лютого.

Економічна правда