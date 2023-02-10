В енергосистемі значний дефіцит, найскладніша ситуація на Харківщині – Укренерго

Під час атаки РФ 10 лютого основною ціллю Росії знову були електростанції та об’єкти високовольної мережі. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині - зараз там тривають аварійні відключення.

Про це заявили в "Укренерго".

"Географія уражень – східні, західні і південні регіони України.

Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині", - йдеться у повідомленні.

Дефіцит в енергосистемі значний.

"Ремонтні бригади "Укренерго" вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи.

В інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі визначених лімітів", - додали в держкомпанії.

Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання повідомлять додатково.

Нагадаємо:

Під час чергової масованої ракетної атаки на українську інфраструктуру в п’ятницю, 10 лютого, ворог поцілив в енергетичні об’єкти в шістьох областях.

Економічна правда