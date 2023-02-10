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Обстріли РФ енергоінфраструктури призвели до зупинки одного з блоків Хмельницької АЕС

П'ятниця, 10 лютого 2023, 21:00 - Олексій Павлиш

Дві з трьох діючих українських АЕС - Рівненська та Південноукраїнська - знизили виробництво електроенергії в якості запобіжного заходу через обстріли. Нестабільність в електромережі, спричинена обстрілами, також призвела до зупинки одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

"Сьогодні український регулятор також поінформував МАГАТЕ, що дві з трьох діючих українських атомних електростанцій (АЕС) - Рівненська та Південноукраїнська - знизили виробництво електроенергії в якості запобіжного заходу через поновлення обстрілів енергетичної інфраструктури країни.

Нестабільність в електромережі, спричинена обстрілами, також призвела до зупинки одного з енергоблоків Хмельницької АЕС. Ці події були підтверджені місіями підтримки та допомоги МАГАТЕ, які перебувають на станції, і які також підтвердили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працюють належним чином", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Масштаб пошкоджень унаслідок атаки РФ по енергоінфраструктурі України 10 лютого значний: росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій. 

Під час атаки РФ 10 лютого основною ціллю Росії знову були електростанції та об’єкти високовольної мережі. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині - зараз там тривають аварійні відключення. 

Під час чергової масованої ракетної атаки на українську інфраструктуру в п’ятницю, 10 лютого, ворог поцілив в енергетичні об’єкти в шістьох областях.

Економічна правда

АЕС МАГАТЕ війна Україна
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