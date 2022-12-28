Новини 28 грудня: Жеваго затримали в Куршевелі, дефіцит в енергосистемі зріс

Про Жеваго. Українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Адвокати олігарха-втікача Костянтина Жеваго просили його не їздити у Францію, де він нещодавно "засвітився", але для бізнесмена виявився важливішим щорічний обов'язковий ритуал – "тусовка" на курорті Куршавель.

Про ситуацію в енергосистемі. На середу, 28 грудня, дефіцит електроенергії в українській енергосистемі зріс внаслідок зупинки деяких блоків електростанцій через обстріл росіянами газової інфраструктури.

Ситуація в енергосистемі Києва стабілізується, найближчим часом столиця може повернутися до графіків відключень.

Про газ. Унаслідок пошкодження магістрального газопроводу в Харківській області знижено тиск газу в газотранспортній мережі Донеччини.

Про Україну і МВФ. У "Великій сімці" (G7) очікують активнішого залучення МВФ у 2023 році щодо питання фінансової підтримки України. Але говорити про обсяг нової програми та її умови поки що зарано.

Про податкову реформу. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зниження податків у рамках запланованої у Раді і ОП податкової реформи має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету.

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