Через пошкодження магістрального газопроводу знизили тиск газу в мережі Донеччини

Унаслідок пошкодження магістрального газопроводу в Харківській області знижено тиск газу в газотранспортній мережі Донеччини.

Про це заявляє Оператор ГТС України.

Зниження тиску вплинуло на обсяги транспортування газу до об'єктів інфраструктури регіону.

"Співробітники ОГТСУ оперативно локалізували аварійну ділянку газогону в безпекових цілях. Ремонтні бригади Краматорського ЛВУМГ одразу виїхали на місце інциденту для аналізу пошкоджень, а також планування та проведення відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні.

Деталі щодо інциденту та оціночні терміни усунення обіцяють повідомити після оцінки масштабів руйнувань.

Наразі Донеччина залишається одним з найбільш складних регіонів України з великою кількістю пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок постійних обстрілів Росією, наголошують в ОГТС.

"Ремонтні бригади Краматорського ЛВУМГ неодноразово усували наслідки масштабних руйнувань газотранспортної інфраструктури, мають величезний досвід та сильні компетенції для виконання таких робіт.

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Команда ОГТСУ докладає всіх зусиль для ліквідації пошкоджень на ділянці ГТС", - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

На середу, 28 грудня, дефіцит електроенергії в українській енергосистемі зріс внаслідок зупинки деяких блоків електростанцій через обстріл росіянами газової інфраструктури.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на території Донецької області відключили усі газові котельні через пошкодження магістрального газогону на Харківщині.

Економічна правда